日本新首相出新举动 街头演说推动政策觅支持

日本首相岸田文雄今天在静冈市发表上任以来的首度街头演说，谈到为照顾受疫情影响的民众生活与工作，再次表达将制订大规模经济对策的想法。日本首相岸田文雄本月4日上任，各家主流日媒所做民调显示，内阁支持率都在约50%前后，媒体称新团队的“庆祝行情”有限。

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据中央社今天报道称，日相岸田街头演说，将制订大规模经济对策。报道引述日本放送协会（NHK）消息，岸田在演说中谈到新冠病毒疫情时说，必须继续努力，让所有希望接种疫苗的民众能在11月完成接种。

他表示，配合疫苗接种，也将以今年内完成新冠病毒口服药物研发与普及作为目标。

塩野义制药公司日前表示，以12月完成新冠病毒口服药最后阶段临床试验、今年度内开始提供作为目标。

另外，谈到今年7月发生的静冈县热海市大规模土石流，岸田说，中央政府会在全国调查“盛土”（主要指在较低处或山坡地填土堆高，作成平坦地面或高于四周的一种造地工程或土堆）状况并进行检查，今年底前会有初步结果。

岸田说，政府会基于上述结果，确实检讨包括移除“盛土”或采取土地使用限制等规范进行因应。

中央社报道称，日本首相岸田文雄本月4日上任，各家主流日媒所做民调显示，内阁支持率都在约50%前后，新团队的“庆祝行情”有限；执政党自民党内部对于将在19日公告的众议院大选感到忧虑。

据日本时事通信社消息，岸田内阁上任的民调支持率在历届内阁中偏低，最低的数字是朝日新闻民调为45%，最高的是日本经济新闻的59%；包括读卖新闻、每日新闻等媒体民调在内，整体支持率都比去年9月前首相菅义伟刚上任时低15到20个百分点。

该报道认为，岸田内阁低民调的原因，可能是整体路线看起来与前首相安倍晋三和菅义伟没有太大的变化，加上岸田任命的自民党新任干事长（秘书长）甘利明过去有政治与金钱问题等因素。

对于低民调数字，岸田昨天受访时说，他会坚定地接受并为选举而努力。他随后陆续与甘利明和自民党选举对策委员长远藤利明会谈，商议众院大选对策。

自民党一位内阁成员说，新内阁民调支持度不如预期；另有一名曾经担任过阁员的自民党成员分析，岸田内阁整体看起来是被安倍等人操纵的印象。

另一方面，岸田内阁的支持率比菅内阁下台时的低民调提升了12到25个百分点，自民党的支持率则几乎没有变化。远藤对此持正面看法，认为虽然是个中等的数字，但显示出人民对政府的信赖感有提高。

中央社说，最大在野党立宪民主党国会对策委员长安住淳说，新内阁上任没有庆祝行情，显示人民以严厉的目光在审视政治。只是尽管岸田内阁民调偏低，在野党的民调支持率也不见起色，立民党一名中坚议员说，岸田虽然没有打出全垒打，但也没有什么失分，众议院大选可能成为一场平淡的选举，将测试候选人的地方实力。