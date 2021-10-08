印媒：印中巡逻队上周曾发生数小时对峙

据《今日印度》10月8日报导，上周，印度和中国军队再次发生对峙，约200名解放军士兵在阿鲁纳恰尔邦的实际控制线（LAC）附近被拦截。

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报导称，印中军队对峙是发生在一次靠近中国边境的一次例行巡逻期间。该报引述消息来源称，印度军队在靠近边界处拦截了约200名中国士兵。后来，在当地指挥官根据现有协议解决了这一问题后，双方的部队进行了脱离。期间印度的防御工事并未受损。消息人士称，双方的对峙持续了几个小时，并按照现有协议得到解决。对峙期间没有对印度的防御设施造成损害。

同时，印方周四表示，希望中方在坚持双边协议和议定书的前提下，努力早日解决拉达克东部边界的剩余问题。报导指，印度外交部发言人阿林达姆·巴吉（Arindam Bagchi）说，印度重申，“中方的挑衅行为和单边措施导致该地区的和平与安宁受到干扰。”

巴吉在记者会上说，“我们期望中国将努力早日解决拉达克东部实际控制线沿线的剩余问题，同时完全遵守双边协议和议定书。”他指出，在上个月的上海合作组织会议期间，印度外长苏杰生（S Jaishankar）在塔吉克斯坦与中国外长王毅进行了讨论，并传达了印方的立场。

《印度教徒报》报导称，“一个官方消息来源说：‘一些中国士兵被拘留了几个小时，在问题按照两国之间的既定协议在当地得到解决后被释放’。”该报称，“另一个消息来源说，发生对峙的原因是，由于划定的边界造成了不同的感知区域，而且双方都在各自的感知线以内进行了巡逻活动。”

消息人士称，“双方的巡逻队面对面地发生了对峙，持续了几个小时，并由当地指挥官解决。”其中一个人说，“我们的防御没有受到任何损害”。该报称，印度国防部消息人士说，每当双方的巡逻队直面时，都会根据双方商定的既定协议和机制来管理局势。上述消息来源之一说，“根据相互理解，在脱离之前，身体对峙可以持续几个小时。”当被问及相关报导时，中国外交部发言人‎赵立坚在周五的记者会上回答说，“我不了解相关信息”。