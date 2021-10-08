岸田文雄发表就职演说：将修订国安保障战略，大力推进自由开放的印太地区

东京时间10月8日下午，日本首相岸田文雄在众参两院发表上任后的首次所信表明演说（就职演说）。岸田文雄宣布，他将着手修订《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》、《中期防卫能力整备计划》。他提出，“其中，将果敢地推进强化海上保安能力和包括更有效举措的导弹防御能力等防卫能力，以及经济安全保障等新时代的课题”。据悉，现行的日本《国家安全保障战略》 是由前首相安倍政府在2013年制定的。

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岸田文雄的此次讲话一共分成了六个部分，包括：一 前言；二 第一项政策 应对新冠疫情；三 第二项政策 实现新型资本主义；四 第三项政策 坚决守护国民的外交和安全保障；五 新的经济对策；六 结语。就外交和安全方面的政策选择，岸田文雄表示，“我的内阁的第三项重点政策就是‘坚决守护国民的外交和安全保障’。我确信外交、安全保障的真谛就是‘信赖’。”

岸田文雄补充说，“我将基于先人们努力赢来的世界对我国的信赖，并带着三个坚毅的决心开展坚定的外交。首先是坚决维护自由、民主主义、人权和法治等普世价值观的决心。”他说，“以美国为首，澳大利亚、印度、东盟（ASEAN）、欧洲等，与这些同盟国和志同道合的国家携手，充分发挥日美澳印的框架，大力推进‘自由开放的印太地区’。”他续指，“对于国际社会不断严重的人权问题，也由各中央部门联合加以应对。”

岸田文雄说，“第二点是坚决维护我国的和平与稳定的决心。在我国所处的安全保障环境日益严峻的形势之下，将彻底守卫我国的领土、领海、领空以及国民的生命与财产。”他补充说，“为此，将着手修订《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》、《中期防卫能力整备计划》。其中，将果敢地推进强化海上保安能力和包括更有效举措的导弹防御能力等防卫能力，以及经济安全保障等新时代的课题。”

岸田文雄指出，“我国外交与安全保障政策的基石就是日美同盟。我将身先士卒，把作为印太地区、以及世界和平与繁荣根基的日美同盟提升到更高层次。”他说，“在维持日美同盟威慑力的同时，还将与当地人士通过认真细致的说明、对话构筑信赖关系，促进减轻冲绳的基地负担。为了早一天全面归还普天间机场，将推进向边野古沿岸的迁移工程。”

岸田文雄还提到，“绝对不能容忍北朝鲜进行核与导弹开发。依照日朝平壤宣言，争取全面解决绑架、核、导弹等各项悬而未决的问题，清算不幸的过去，实现日朝邦交正常化。”他说，“绑架问题是最重要的课题。为了让所有绑架受害者早一天归国，将全力以赴地应对。我本人决心可以不附带条件地与金正恩委员长直接会面交涉。”

岸田文雄说，“第三就是正视并致力于解决全球性课题，为人类做出贡献，主导国际社会的决心。致力于解决核裁军与核不扩散、气候变化等课题，提升我国的国际形象。”他特别强调，“作为祖籍是遭受原子弹轰炸的广岛的总理大臣，我所追求的是‘无核武器的世界’。将活用我所创建的贤人会议，在核武器拥有国和非拥有国之间发挥沟通桥梁作用，履行作为唯一在战争中遭到原子弹轰炸的国家应尽的职责。”他说，“我将切实接过世界上的伟大领袖们至今多次挑战过的废除核武器的这把火炬，为了实现‘无核武器世界’而倾尽全力。”

岸田文雄说，“保护主义在全球日趋增强的当前，我国要成为自由贸易的旗手。为实现数字时代可信赖的数据自由流通（DFFT），将在国际规则的制定中发挥积极的作用。”他说，“与中国构筑稳定的关系，对两国、乃至地区和国际社会都极为重要。我国将与共同秉持普世价值观的各国携手，对中国坚持应该坚持的主张，强烈呼吁中国采取负责任的行动，同时，也要保持对话，围绕共通的诸多课题开展合作。”

岸田文雄亦指，“与俄罗斯之间，不解决领土问题，就不会缔结和平条约。我将努力构筑首脑间的信赖关系，并力争实现包括缔结和平条约在内的日俄关系的全面发展。”他说，“韩国是日本重要的邻国。为了使两国关系恢复到健全的状态，将基于我国一贯的立场，强烈要求韩国做出合理的应对。”

就修订《日本国宪法》问题，岸田文雄在结语中说，“规定了宪法修订手续的国民投票法已经完成了修订。今后，将在宪法审查会上由各政党提出各自方针之后，展开超越执政党与在野党框架的建设性讨论，期待能够积极深化全民性的讨论。”他说，“有这样一句谚语：‘想走得快，一个人前行；想走得远，大家一起前行’。”

演讲中，岸田文雄说，“一个人也许会很快到达目的地。但是，如果有伙伴同行，将能走得更远、更远。我坚信日本人的底力。即使处于新冠疫情之中，数字、绿色、人工智能、量子、生物工程、宇宙，这些新时代的种子已经开始萌芽。”他说，“让我们把这些萌芽培育成参天大树，推进经济成长，由全体国民分享成长果实，开创灿烂的未来吧。”

岸田文雄说，“长夜终将迎来黎明。我将与全体国民手拉手，一起迈出通往明天的一步。”他说，“在就职演说的最后，我恳请各位议员，最重要的是衷心恳请全体国民对我给予支持。感谢大家静听。”