印媒：中印第13轮军长级会谈将于周日举行

综合印度媒体消息显示，中印第13轮军长级会谈将于周日在莫尔多/楚舒勒会晤点中方一侧举行。印度军方消息人士称，会谈预计将于当地时间上午10点半开始，双方在温泉地区（Hot Springs）脱离对峙很有可能被提及。

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据《印度快报》报导，主持与中方军事对话的列城第14军团司令梅农中将(Lt Gen PGK Menon)将率领印度代表团赴会，其中还包括一名外交代表。《印度斯坦时报》报导称，据熟悉此事的人说，双方指挥官将逐一处理拉达克东部地区剩余的摩擦点，包括德普桑突出地区（Depsang Bulge）和南典角村（印度称南碟穆绰克，South Demchok）的查丁明拉交界处（Charding Nullah Junction）。

该报称，如果双方决定就从温泉地区开始的降级达成协议（最可信的），那么拉达克东部地区2020年5月之前的现状将保持不变。截至目前，约有50名解放军人员在15号巡逻点的阵地上，有同等数量的印度陆军部队在远处与他们对峙。

报导称，尽管与去年相比，双方的军事局势有所缓和，但解放军仍部署了两个师以上和一些联合武器旅。印度军队也有相应的部署，双方的空军都在待命。“如果周日达成从15号巡逻点开始的降级，那么印度和中国都可以努力在16个月后从拉达克东部地区撤军，”一位北京观察人士说。

该报称，虽然印度将欢迎在上一轮军长级会谈中达成高格拉地区（Gogra）脱离接触协议后从温泉地区开始的降级，但新德里希望继续讨论解决德普桑突出地区和查丁明拉交界处的巡逻权，以便消除1597公里长的拉达克实际控制线（LAC）沿线的所有针刺问题。

据悉，印度陆军参谋长纳拉瓦内（MM Naravane）周六在参加活动中发言表示，如果中国军队继续在拉达克的边境地区进行“大规模集结”，那么印度士兵将继续部署在实际控制线沿线。

纳拉瓦内当天参加2021年《今日印度》会议，并发表了“印度新兴的国家安全范式：为未来战争做准备”的主题演讲。他称，令人担忧的是，中国军队正在实际控制线上建设基础设施和部队。纳拉瓦内说，“如果中国人在那里呆着，我们也在那里呆着”。

纳拉瓦内称，“令人担忧的是，正在进行大规模的集结，....，中方已经进行了基础设施建设，这意味着他们将留在那里......如果他们留在那里，我们也将留在那里。我们这边的建设和发展，我想说和解放军所做的一样好。”

纳拉瓦内称，“如果他们继续呆到第二个冬天，......我们将不得不密切关注他们的部队集结情况”。他在会上回答关于印中在拉达克实际控制线沿线的对峙问题时说，“最近（印度）外交部发言人明确提到，北部边境发生的任何事情都是因为中国人的大规模集结，以及不遵守过去制定的议定书，这是对峙的原因，以及随后发生的所有事情。”