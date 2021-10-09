日本警方据报拟向企业等提供经济安保咨询

据共同社10月9日报导，经该社记者从日本警察厅获悉，为防止尖端技术流向海外，警察厅和都道府县警方计划提供“经济安全保障咨询”，包括面向该国民间企业及大学的对策说明会和意见交流等。日本警方将介绍在办案过程中积累的技术窃取手段等最新信息并接受咨询，该举措最快年内启动。

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报导指，经济安保作为日本首相岸田文雄的重点政策之一，被定位为经济增长战略的支柱。新内阁新设经济安保担当大臣，负责制定岸田文雄此前宣布的《经济安全保障推进法》等。

岸田文雄8日向日本国会发表首次施政演说时曾介绍称，“在新设的担当大臣领导下，实施确保战略性物资、防止技术外流的举措，构建自律型经济结构。制定相关法案，以打造牢固的供应链，推进我国的经济安全保障。”

日本警察厅今年1月成立了约20人的专门小组，开始对经济团体等进行宣传教育，明年春季还将增加约10人，新设“经济安全保障对策室”，正式展开相关工作。

据日本警察厅透露，经济安保咨询将使用资料和影像，介绍海外情报机构利用社交网站（SNS）接近公司员工及研究人员等以多种手段尝试接触的现状。

报导称，日本警方还将对间谍行动、网络攻击的手法、易成为目标的企业及人物特点等进行解说并介绍应对之策，与参与者一同集思广益，对可疑举动或感到担忧的情况则接受个别咨询。

报导提及，日本的高技术企业分布在各地，都道府县警方将成为窗口。警察厅汇总的信息将在全国分享，以便任何地区都能提供咨询。

报导称，日本警方查处的侵害营业秘密案件2013年为5起，2020年已增加至22起。据悉还有不少案件因缺乏证据无法立案，负责办案的干部提醒称，“掌握敏感信息的企业无论多大规模都会被盯上。希望彻底采取对策。”