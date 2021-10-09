美国务院批准向澳洲出售12架“海鹰”直升机

美国国防部国防安全合作局（DSCA）10月8日发布新闻稿宣布，美国国务院已批准向澳大利亚出售12架MH-60R“海鹰”直升机和相关的防务服务，以及相关的设备，估计费用为9.85亿美元。美方称，此举将有助于维护“美国的外交政策和国家安全目标”。

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美国国防部国防安全合作局表示，“这项拟议的销售将支持美国的外交政策和国家安全目标。”新闻稿称，“澳大利亚是我们在西太平洋地区最重要的盟友之一。这个政治和经济大国的战略位置对确保该地区的和平和经济稳定做出了重大贡献。协助我们的盟友发展和保持强大的、随时可用的自卫能力，对美国的国家利益至关重要。”

此前，美国、英国和澳大利亚9月15日宣布建立新的三边安全协议，即“奥库斯”协议（AUKUS）。作为该协议的一部分，美英将帮助澳大利亚皇家海军建立核动力潜艇部队。

美国国防部国防安全合作局指出，“这项拟议的销售将提高澳大利亚执行反水面和反潜战任务的能力，以及执行次级任务的能力，包括垂直补给、搜索和救援，以及通信中继。澳大利亚将利用增强的能力作为对区域威胁的威慑，并加强其国土防御。澳大利亚将毫无困难地将这些设备吸收到其武装部队中。”

美方表示，拟议出售的这些设备不会改变该地区的基本军事平衡。

公开资料显示，MH-60R“海鹰”多用途直升机由美国西科尔斯基飞机公司（Sikorsky Aircraft）研制，可执行反潜战、水面战、水上搜救、侦察、通信中继、后勤运输、人员投送和垂直补给等多种任务。