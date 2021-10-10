五国联防开启两周军演 英航母编队周一到访新加坡

英国海军“伊丽莎白女王”号航母打击群10月11日将到访新加坡。两国舰艇及军机9日进行了联合训练。此外，为了庆祝《五国联防协议》（FPDA）达成50周年，为期两个星期的“2021 五国金禧演习”（Exercise Bersama Gold 2021）从本月4日至18日进行。

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据英国国防部周日发表的声明称，“10月9日，F-35B‘闪电’战斗机从伊丽莎白女王号航空母舰上起飞，与新加坡共和国空军的F-16战斗机一起飞上天空。在南中国海南部的国际水域一起演习，喷气机进行了模拟空战训练和编队飞行。与此同时，来自英国航母打击群和新加坡共和国海军的舰艇在南中国海的国际水域进行了一次机动演习。”

英方表示，“这些活动拉开了航母打击群与新加坡接触的序幕，10月11日将由旗舰伊丽莎白女王号访问这个城市国家，以展示英国和新加坡深厚和长期的关系。”据悉，英国亚洲事务国务大臣阿曼达·米林（Amanda Milling）和英国皇家空军参谋长迈克·威格斯顿（Michael Wigston）周一也将身处新加坡，并将在“伊丽莎白女王”上与新加坡的高级军事官员会面。

据美国海军协会网站8日报导，《五国联防协议》成员国澳大利亚、马来西亚、新西兰、新加坡和英国当天开始了“2021 五国金禧演习”的实地训练部分。该协议是上述五个英联邦成员国在1971年签订的多方协议。据此，在这五个国家中的任何一个受到武装袭击或威胁时，五国应“立即”相互磋商，以决定应联合或单独采取何种措施来应对。

正在进行的“2021 五国金禧演习”实际上是两年一次的“五国之盾”演习，为庆祝该协议达成50周年因此在今年特别改名。这次演习标志着五国联防自2019年以来的首次实地演习。

报导指，今次演习涉及海上和空中演习，主要在马来西亚和新加坡海岸之间的南中国海国际水域进行，参与国将在那里进行防空和反潜演习、射击和机动演习等系列活动。来自五国联防成员国的空军将在西马领空进行防空演习，并在反潜演习中支持海上部门。这些国家的部队还将举办一个虚拟丛林作战研讨会，其中涉及交叉共享丛林作战理论和讨论五国联防成员国陆地部队之间的互操作性。

根据马来西亚和新加坡国防部先前分别发布的消息，共有2600名人员、10艘舰艇、1艘潜艇、6架海上直升机、3架海上巡逻机、25架战斗机、2架支援飞机和1架指挥和控制飞机将参加此次演习。演习结束后，马来西亚将于10月21日在首都吉隆坡附近的梳邦(Subang)空军基地举办第11届五国联防国防部长会议和《五国联防协议》50周年庆祝活动。