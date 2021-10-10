美印高级防务官员接触 准备今年稍后的“2+2”会谈

据美国国防部10月8日介绍，两国防务高级官员当天共同主持了第16届美国-印度国防政策小组会议。会议为计划今年晚些时候举行的美印外长和防长“2+2”会谈奠定了基础。五角大楼称，因为美国和印度在主要国防伙伴关系中翻开了新的篇章。

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据了解，此次小组会议由印度国防秘书阿贾伊·库马尔（Ajay Kumar）和美国国防部负责政策事务的副部长科林·卡尔（Colin Kahl）共同主持。五角大楼表示，会议为今年晚些时候重要的“2+2”部长级对话奠定了基础，“因为美国和印度在主要防务伙伴关系中开启了新的篇章”。

美国国防部发言人安东·塞梅尔罗斯（Anton Semelroth）中校说，“对话推进了一系列雄心勃勃的双边优先事项：包括信息共享、高端海洋合作、物流和国防贸易；反映了美国和印度之间蓬勃发展的国防关系。” 他说，美国和印度官员就共同关心的地区问题交换了意见，包括南亚和印度洋地区。

塞梅尔罗斯说，美印官员还讨论了与志同道合的伙伴加强合作以维持一个自由和开放的印度-太平洋的机会。他表示，“两位领导人加强了他们对深化美国和印度军队之间的联合合作和互操作性的承诺，以便更无缝地合作，包括加强在新的防御领域，如太空和网络方面的合作。”

印度国防参谋长比平·拉瓦特（Bipin Rawat）日前到访华盛顿，相继与美军参谋长联席会议主席马克·米利（Mark Milley）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）举行了会谈。

印度新闻信息局10月1日宣布，印美拟将成立国防工业安全联合工作小组，该小组将定期举行会议，为双方国防工业能够在尖端国防技术方面进行合作。美印《工业安全协议》（ISA）峰会于9月27日至10月1日在新德里举行。2019年12月两国签署的《工业安全协议》允许美国向印度转让支持武器装备的生产技术。