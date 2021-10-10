美日印澳下周举行第二阶段“马拉巴尔2021”军演

印度国防部10月10日发表声明宣布，第二阶段的“马拉巴尔2021”多边海上演习将于本月12日至15日在孟加拉湾举行。第一阶段的该演习已于8月26日至29日在菲律宾海进行。

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印度国防部称，印度海军将派出“兰维杰伊”号（INS Ranvijay）导弹驱逐舰、“萨特普拉”号(INS Satpura)隐身护卫舰、P-8反潜巡逻机和一艘潜艇参加演习。美国海军的代表是“卡尔·文森”号航空母舰和两艘驱逐舰，即“尚普兰湖”号巡洋舰(USS Lake Champlain)和“斯托克代尔”号驱逐舰。

据悉，日本海上自卫队将由“加贺”号直升机护卫舰（JS Kaga）和“村雨”号（JS Murasame）驱逐舰代表。而澳大利亚皇家海军将由护卫舰“巴拉瑞特号”（HMAS Ballarat）和“天狼星”号补给舰（HMAS Sirius）参加演习。

印度国防部称，“第二阶段的演习将建立在第一阶段演习中形成的协同作用、协调和互操作性的基础上，并将侧重于先进的水面和反潜战演习、海员演习和武器发射。”

印度国防部表示，“马拉巴尔系列演习于1992年作为印度和美国之间的年度双边海军演习开始，多年来，其范围和复杂性都在增加。第25届马拉巴尔演习分两个阶段进行，同时在新冠病毒大流行期间遵守所有协议，反映了参与国对支持自由、开放、包容的印度-太平洋以及基于规则的国际秩序的承诺。”

日本在2015年成为该演习的永久成员。“马拉巴尔”系列演习2018年在关岛沿海进行，2019年在日本沿海进行。