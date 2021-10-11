岸田文雄接受众议院质询：维持以往方针并深化对台合作

日本首相岸田文雄10月11日出席日本众议院全体会议，接受各党派代表对他担任首相后发表的施政演说的质询。岸田文雄就应对新冠疫情和实现“新型资本主义”等议题作出了答复。他还提及台湾是日本的重要伙伴，将维持非官方的实质关系这一以往政府方针，并在此基础上“力图进一步深化日台间的合作和交流”。

广告 继续浏览后续

岸田文雄向议员们表示，对提高工资的公司实行减税，比审查资本利得税更重要，因为他面临着对缩小日本社会贫富差距的计划的质疑。岸田文雄说，他将在稍后的众议院选举投票后很快决定其经济政策，并提交一份额外预算的法案。在市场和一些高知名度的日本商界人士的负面反应下，对资本利得税的拟议审查看起来将被搁置。

立宪民主党代表枝野幸男要求岸田文雄就所提出的“新型资本主义”作出具体说明，并要求政府反省应对新冠疫情时出现的问题，强化危机管理体制。枝野还询问岸田是否考虑重新审查森友学园问题，对此，岸田文雄表示否定。随后，自民党干事长甘利明、立宪民主党副党首辻元清美还就新冠防疫政策、经济安全保障的重要性、政治资金等问题进行了提问。

据《产经新闻》与《富士新闻网》合作进行的最新民调显示，岸田文雄就任首相一周，支持率达63.2%。在对一千人的调查中，35.2%受访者认为，支持岸田文雄因为“没有更佳人选”。岸田文雄在发言中对前首相安倍晋三时期实施的经济政策加以称赞，称其为加强日本经济做出了巨大贡献。他补充说，新政府将继续寻求通过货币宽松、财政政策和经济增长的战略来战胜通货紧缩。

岸田文雄在质询中就与台湾的关系表示，将维持非官方的实质关系这一以往政府方针，并在此基础上“力图进一步深化日台间的合作和交流”。他指出，“将关心关注围绕台湾的局势”。据共同社报导，岸田文雄强调台湾是“共享基本价值观、有密切经济关系的极其重要的伙伴和宝贵的朋友”。他同时表示，“台湾海峡的和平与稳定很重要。期待围绕台湾的问题通过当事方之间的对话得到和平解决。”

立宪民主党党首枝野幸男主张称，应中止美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）向该县名护市边野古的搬迁工程，并向美方提出交涉。岸田否定称，“考虑维持日美同盟威慑力和消除普天间危险性时，搬迁到边野古是唯一的解决方法。”

岸田文雄还提出，必须利用包括核电在内的所有选项来实现减排碳目标；符合标准的核电站应在当地人民的理解下重新启动。就社会议题，他表示，在考虑同性婚姻合法化时需要极其谨慎，同时有必要就是否允许已婚夫妇保留独立姓名进行进一步辩论。据了解，此次众议院质询将持续至10月13日。14日，众议院将解散。31日，日本将举行众议院选举。