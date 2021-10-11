菲记者获诺奖 杜特尔特发言人：菲律宾妇女的胜利，为此感到高兴

挪威诺贝尔委员会10月8日宣布，将2021年诺贝尔和平奖授予玛丽亚•雷沙（Maria Ressa）和德米特里•穆拉托夫 （Dmitry Muratov），以表彰二人作出的贡献。菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）的发言人11日祝贺雷沙获得诺贝尔和平奖，称这是“菲律宾妇女的胜利，为此感到高兴”。

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雷沙和由她创办的社交新闻网站《拉普勒》长期以报道和监督杜特尔特（Rodrigo Duterte）政府的政策闻名。《拉普勒》是发布杜特尔特执政下菲律宾反毒品运动中令人震惊的杀戮图片，并质疑其法律依据的相关媒体之一。国际刑事法院的法官已经授权对这场血腥运动中可能发生的“反人类罪”进行全面调查。杜特尔特曾于2012年批评《拉普勒》是“假新闻媒体”并指控其是美国中央情报局的工具，雷沙谴责这是无稽之谈。

菲律宾总统发言人哈里·罗克（Harry Roque）在周一的一次例行新闻发布会上回答了关于该奖项对政府意味着什么的问题。他说，“这是一个菲律宾妇女的胜利，我们为此感到非常高兴。”他补充说，“当然，确实有一些人认为玛丽亚•雷沙仍需在法庭上洗清自己的罪名。”

就自己获奖的消息，雷沙曾表示，《拉普勒》的独立性意味着它可以反击打压。她说，“我们没有其他业务需要保护......因此，我们很容易进行反击。”雷沙说，针对她包括逃税在内的七起法律案件仍在法院审理中，这是“可笑的”，她决心要赢。雷沙正在保释中，等待对去年一起网络诽谤案的定罪提出上诉，为此她将面临长达6年的监禁。另外两起网络诽谤案在今年早些时候被当地法院驳回。

雷沙在接受法新社采访时说，“这真的是为了全世界所有新闻工作者”。雷沙说，“我们在许多方面都需要帮忙…新闻工作者现在碰到的困难与危险增加许多”。据悉，这是菲律宾的第一个诺贝尔和平奖，也是自1935年德国人卡尔·冯·奥西茨基获得该奖以来的第一次再度授予记者。周一，当被问及她想向杜特尔特传达什么信息时，雷沙敦促后者不要对国家采取分而治之的做法。她说，“我请求你，团结这个国家。”

此外，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫五向另一名得奖者俄国媒体人德米特里·穆拉托夫（Dmitry Muratov）表示祝贺，称这位调查记者是“有才华的、勇敢的”。佩斯科夫补充说，“他致力于实现自己的理想。我们向他表示祝贺”。在菲律宾总统府表态前，当被记者问及如何看待此事时，雷沙回答说，“这与期望无关，这是专业的事情。甚至普京和克里姆林宫也向德米特里表示了祝贺。”