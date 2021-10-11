金正恩发表建党日讲话：今后五年将着力解决人民衣食住行问题

据朝中社10月11日报道，朝鲜劳动党总书记金正恩10日在纪念劳动党建党76周年演讲会上发表讲话，提出今后五年将着力解决人民衣食住行问题的意志。

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据了解，这是金正恩首次在朝鲜建党纪念日发表讲话。金正恩在讲话中称，将在劳动党第八次代表大会上指定的五年计划期间，着手恢复国家经济，解决人民衣食住行问题，之后将开展下一个宏伟计划，打造让全世界都羡慕的社会主义强国。

金正恩称，劳动党坚持为民服务。他说，“我们绝不允许侵害群众利益，以及分离党和群众的行为，指出要对党内存在的问题始终保持高度警惕。”

韩联社认为，据推测，考虑到金正恩在讲话开头部分提及“过去10年来党建工作取得辉煌成绩”，朝鲜可能将2011年定为金正恩执政第一个年头。金正恩的父亲——朝鲜前领导人金正日于2011年12月17日逝世后，金正恩在同月30日被推举为朝鲜人民军最高司令官，并在2012年4月11日朝鲜劳动党第4次代表会议上被推举为第一书记、党中央政治局常委和党中央军事委员会委员长。因此，外界多认为金正恩从2012年起正式执政。

报导指，朝鲜前一天低调纪念劳动党成立76周年。因今年不是“逢五逢十”的年份，且上月已经举行建政阅兵式，因此尚未传出举行大型活动为党庆生的消息。