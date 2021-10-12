日本自民党发布竞选8大政策事项 承诺加大防务开支

自东京方面消息，日本自民党10月12日针对8日在其官网公布的众议院“政权公约”举行了记者招待会，政调会长高市早苗正式就由八大优先事项组成的政策主张做了具体说明。自民党表示，政府将致力于提高国防预算，“以期能达到甚至超过国内生产总值(GDP)的2%。”

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据了解，自民党提出的8项重点政策有：强化新冠病毒等感染症对策；实现新资本主义的增长和分配政策；使农林水产业成为增长产业；为地方注入活力；加强经济安全保障，制定《经济安全保障推进法》；开展坚定的外交和强化国防力；振兴教育优化人才及修改宪法。

高市早苗强调，“这是新冠疫情爆发以来的首次全国性国政选举，也是岸田文雄新总裁领导下的民众是否选择自公政权的一次选举，自民党希望这些公约内容能向国民展示如何描绘我国的未来发展。”

据共同社报导，作为外交政策，公约写明将以日美同盟为基轴，强化与澳大利亚和印度等的合作。其还对台湾申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）表示欢迎，声援其作为观察员参加世界卫生大会。关于导弹防御，就对敌基地攻击能力表示，“包括拥有在内，将推进提升威慑力的新举措”。

自民党承诺，“力争增加防卫相关费，也考虑在国内生产总值（GDP）中占到2%以上”，这一北约组织成员国的目标。近数十年来，日本的防务开支一直保持在GDP的1%左右。高市早苗坚称，这些政策目标并非在“画大饼”，而是“能够实现的目标”，自民党也将为此“竭尽全力”。