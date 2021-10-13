中国留学生疑爆买免税品转售 日本拟严管

中国留学生在日本连日爆买接近上限额度的免税商品，且多次被目击疑似转售给他人，引起店家疑心与税务单位关注；日本政府将修改税制，拟严加控管留学生与回国日本人买免税品。

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据中央社今天引述日本读卖新闻报道称，外国旅客入境日本半年内，可购买免税商品，条件是必须带出国外使用，以及不得转售给他人等，若被税务单位发现转售免税商品，将追征消费税；另外，购买化妆品与食品等免税“消耗品”，一次最多可以购买50万日圆。

不过，从东京都内的百货公司传送到国税厅的免税商品消费电子纪录中，发现有多次中国留学生爆买免税品到逼近上限。

例如一名21岁的男性中国留学生，去年秋天入境日本后约1个月，就在百货公司血拼10几次，购买高级手表等约1000万日圆的奢侈品，还连买10次化妆品，每次都高达49万5000日圆。另外，有百货公司员工说，今年7月曾见到一名中国男性多次大量购买同样的免税化妆品，每次都高达49万多日圆，还说是他“个人使用”，看起非常可疑。另一间免税店的负责人说，曾多次目击留学生购卖免税商品后，转手交给在免税店附近的男女，现场还有现金交易。他认为留学生多次爆买高额免税品明显不自然，怀疑应有仲介支付手续费让留学生买免税品后，再将商品拿去转售。

此外，从国税厅的纪录中可以发现，不只外国人会爆买免税品，住在外国的日本人中，也有人会趁回国时大量血拼。

鉴于上述情形，日本政府今年冬天将修改税制，将研拟对外国留学生与住在国外的日本人严加管控购买免税商品的条件；今后财务省与观光厅等单位将进行相关讨论。

该报指出，日本全国的免税商店去年4月起推动免税手续电子化，外国消费者办理免税手续时，免税商品的购买纪录与护照资讯将回传给日本政府国税厅，今年10月1日起，所有的免税商店都必须实施。该报道称，因应外国旅客购买免税商品后转卖图利、规避消费税等问题，日本政府将借由分析回传的电子档案进行调查。