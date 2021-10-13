国民党按今铃告立法会“恶霸说”加重诽谤

立法院副院长蔡其昌日前表示，台湾基进立委陈柏惟反对国民党在立法院临时会的疫苗采购提案，是反对采购中国疫苗，国民党团今天到北检提告加重诽谤。蔡其昌说，连澄清的人都告“这不是恶霸，什么叫恶霸”。蔡其昌在立法院接受记者联访指出，陈柏惟是反对很可能采购到的中国疫苗，而非反对采购疫苗。国民党把这种事拿来当作罢免理由，是欺骗乡亲。

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据中央社今天报道称，台湾5月本土疫情爆发时，无党籍立委傅崐萁在立法院临时会提案要在1个月内购买4000万剂经世界卫生组织（WHO）认可的疫苗，国民党团也提案，要求政府在8月底前，进口3000万剂国际认证的COVID-19疫苗。蔡其昌日前受访表示，当时全世界都在抢疫苗，市场上唯一现货是中国科兴疫苗。当时陈柏惟立场很清楚，认为提案是逼台湾政府购买中国疫苗，并表明反对采购中国疫苗，但这并非反对采购疫苗。

国民党立法院党团总召费鸿泰、书记长陈玉珍等人上午到台北地检署，按铃控告蔡其昌加重诽谤。陈玉珍指出，国民党的提案中白纸黑字列举国际认证疫苗为BNT、莫德纳、AZ及娇生，并无中国科兴疫苗，蔡其昌却公开说谎，用谎话替陈柏惟护航，污蔑国民党，因此提告。

该报道称，蔡其昌在立法院接受记者联访指出，陈柏惟是反对很可能采购到的中国疫苗，而非反对采购疫苗。国民党把这种事拿来当作罢免理由，是欺骗乡亲。蔡其昌说，他只是路见不平拔刀相助，还原事实，也把陈柏惟的想法澄清。国民党用抹黑与谎言要罢免陈柏惟，有人看不过去出来帮忙，国民党连帮忙的人都要一起告，“这个不是恶霸，那什么叫做恶霸？”而且国民党立法院党团日前在他主持院会时，在议场骂了1个多小时，言语非常难听，到底是谁在妨害名誉。

中央社说，至于国民党团表示，提案中的国际疫苗是指莫德纳（Ｍoderna）等疫苗。蔡其昌说，这是鱼目混珠，提案是要采购被世界卫生组织列入紧急使用清单的疫苗，“这里面有没有中国疫苗？”并指出当时国民党的重要人士都对中国疫苗充满期待。蔡其昌也提到，“我到今天为止没有宣布要选台中市长，不用急着帮台中市长卢秀燕打压我”，只要走得正、没有私心为台中市民服务，为立法院可以运作，这些伎俩没有什么好担心的。