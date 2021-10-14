塔利班代理外长外访

塔利班新政府首访安卡拉 土耳其吁让女孩受教育

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Le ministre des Affaires étrangères des Taliban, Amir Khan Muttaqi, arrive en Turquie le 14 octobre 2021
Le ministre des Affaires étrangères des Taliban, Amir Khan Muttaqi, arrive en Turquie le 14 octobre 2021 © AFP
作者： 法广
5 分钟

阿富汗塔利班政府代理外交部长穆塔奇14日率团抵安卡拉，与土耳其外长恰武什奥卢进行会谈。恰武什奥卢会后指出，针对女孩教育和妇女就业议题对塔利班作出建议。穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）与恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）下午在土耳其外交部进行会谈。这是塔利班（Taliban）8月15日取得政权以来，安卡拉与阿富汗新政府首场高层会商。

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美国有线电视新闻网土耳其频道（CNN Turk）报导，恰武什奥卢于会后指出，已再度向对方表达，为了阿富汗团结，应该建立具有包容性政府。

 

恰武什奥卢说：“掌握到阿富汗最新情势有关讯息。14日我们也再一次针对女孩受教育和妇女就业议题，作出建议。”

安卡拉同时表达不乐见更多阿富汗移民入境的立场。塔利班方面强调，愿意对有意返国的阿富汗人提供帮助。

恰武什奥卢指出，塔利班代表团对土耳其提出的要求，主要侧重于对阿富汗进行人道援助和持续投资。

在此之前，塔利班领导阶层本週稍早与美国和10个欧洲国家代表在卡达首都杜哈会商。

土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）日前表示，国际社会应该保持对话管道畅通，“耐心地逐渐引导”塔利班朝向建立更具包容性政府的方向迈进。西方国家于塔利班掌权后撤离喀布尔，但是北大西洋公约组织（NATO）成员土耳其驻阿富汗大使馆仍然继续运作。

埃尔多安上个月指出，当前塔利班过渡政府不具有包容性。他表示，如果塔利班组成更具包容性政府，安卡拉仍然愿意与其合作。

土耳其已经接纳400万叙利亚难民，艾尔段强调，新一波阿富汗难民涌入将是安卡拉不能承受之重。他并警告，若再爆发难民潮，欧洲国家也会蒙受冲突。

恰武什奥卢13日表示，正计划与其他国家外长组团访问喀布尔，与塔利班进行会商。

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