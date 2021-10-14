塔利班新政府首访安卡拉 土耳其吁让女孩受教育

阿富汗塔利班政府代理外交部长穆塔奇14日率团抵安卡拉，与土耳其外长恰武什奥卢进行会谈。恰武什奥卢会后指出，针对女孩教育和妇女就业议题对塔利班作出建议。穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）与恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）下午在土耳其外交部进行会谈。这是塔利班（Taliban）8月15日取得政权以来，安卡拉与阿富汗新政府首场高层会商。

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美国有线电视新闻网土耳其频道（CNN Turk）报导，恰武什奥卢于会后指出，已再度向对方表达，为了阿富汗团结，应该建立具有包容性政府。

恰武什奥卢说：“掌握到阿富汗最新情势有关讯息。14日我们也再一次针对女孩受教育和妇女就业议题，作出建议。”

安卡拉同时表达不乐见更多阿富汗移民入境的立场。塔利班方面强调，愿意对有意返国的阿富汗人提供帮助。

恰武什奥卢指出，塔利班代表团对土耳其提出的要求，主要侧重于对阿富汗进行人道援助和持续投资。

在此之前，塔利班领导阶层本週稍早与美国和10个欧洲国家代表在卡达首都杜哈会商。

土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）日前表示，国际社会应该保持对话管道畅通，“耐心地逐渐引导”塔利班朝向建立更具包容性政府的方向迈进。西方国家于塔利班掌权后撤离喀布尔，但是北大西洋公约组织（NATO）成员土耳其驻阿富汗大使馆仍然继续运作。

埃尔多安上个月指出，当前塔利班过渡政府不具有包容性。他表示，如果塔利班组成更具包容性政府，安卡拉仍然愿意与其合作。

土耳其已经接纳400万叙利亚难民，艾尔段强调，新一波阿富汗难民涌入将是安卡拉不能承受之重。他并警告，若再爆发难民潮，欧洲国家也会蒙受冲突。

恰武什奥卢13日表示，正计划与其他国家外长组团访问喀布尔，与塔利班进行会商。