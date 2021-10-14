日本解散众议院 大选拉开序幕

14日上午，日本政府召开临时内阁会议，决定解散众议院。在14日下午的众议院全体会议上，日本众议院议长大岛理森宣读了天皇的解散诏书，日本众议院宣布解散。从解散到投计票只有17天，选战时间为战后最短。

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在解散后的特别内阁会议上，正式决定了“19日公示、31日投计票”的众议院选举时间表。

在下届众议院选举中，各政党等争夺全国289个单席选区(小选区）和11 个向各政党投票的比例选区的465个议席，需要获得233个议席才能保住执政党在众议院的多数席位。目前执政的自民党具有单独过半数的席位，为275议席(加上与自民党同调的无所属议员共276人），加上联合执政的公明党的29议席，共304议席。

这次众议院选举，是战后首次众议院议员的任职期限到期后的换届选举。在因众议院解散，众议院议员换届选举后召开的国会上，内阁将总辞职，两院重新进行首相提名选举, 从各种迹象来看，自民党和公明党联合政权将维持众议院多数席位，自民党的议席会有所减少，但是可能勉强保住单独过半数，加上公明党的席位，执政党可能取得安定多数。

但是由于与前首相安倍晋三相关的森友学园廉价购买国有土地和在“赏樱会”前一天主办的晚餐会上填补参加者费用，涉嫌违反《政治资金规正法》及新任自民党干事长甘利明的收受现金等问题将继续受到在野党的追究，也有自民党难以达到单独过半数的预测，而新首相岸田文雄对于重新调查这些问题采取消极态度。

在这次大选中，各党将围绕应对新型冠状病毒的对策、振兴日本经济的经济政策、少子老龄化和社会保障政策以及应对中国经济、军事及产业链等外交和经济安全政策等问题展开讨论。

日本首相岸田文雄14日上午在谈及当天下午的众议院解散时指出：从现在开始要接受国民的评判，我将以非常严肃的心情迎接大选。