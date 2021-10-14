贝鲁特示威： 美国呼吁黎巴嫩缓和紧张局势

黎巴嫩首都贝鲁特10月14日发生暴力事件，此次事件已造成至少5人死亡，60多人受伤。令人忧心宗教负责的黎巴嫩可能重现派系冲突。美国14日呼吁黎巴嫩减缓国内紧张气氛。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者：“我们与黎巴嫩当局一同呼吁大家冷静、让紧张局势降温。”

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黎巴嫩什叶派穆斯林团体真主党（Hezbollah）和艾玛尔（Amal）14日集结示威，反对一名调查去年贝鲁特港口大爆炸的法官。不料示威活动传出枪响，造成至少6死。

美国拒绝评论谁该为此事负责，但重申美方对真主党的批评。美国认定获得伊朗支持的真主党是恐怖组织。

普莱斯说：“黎巴嫩民主的未来，仰赖公民怀抱信心在法治下处理艰难议题的能力。法官必须能远离暴力、免受威胁恫吓，包括来自真主党的恫吓。”

真主党与艾玛尔则把矛头指向敌人─基督教派政党“黎巴嫩力量”（Lebanese Forces）。

另外根据路透社，科威特外交部14日已发布声明，呼吁公民离开黎巴嫩，并要求有意前往黎巴嫩的人先等等。

法国呼吁平息，并重申黎巴嫩司法系统需要独立和公正。法国对最近阻挠对2020年8月4日贝鲁特港爆炸事件的调查以及在此背景下发生的暴力行为深表关切。法国外交部发言人呼吁冲突各方保持冷静。

科威特外交部还说，驻贝鲁特大使馆呼吁当地科威特公民保持谨慎、远离集会场所和纷乱，并待在家中。卡达驻贝鲁特大使馆稍晚也发布类似公告。