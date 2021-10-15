普京：伊斯兰国战士恐伪装难民 由阿富汗渗透中亚

俄罗斯总统普京15日指出，有成百上千名效忠好战组织伊斯兰国（IS）的战士正在阿富汗北部集结，他们计划乔装成难民，在过去属于苏联的中亚国家之间游走活动。

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法新社报导，普京（Vladimir Putin）在与前苏联国家现任领袖举行视讯会议时透露：“根据我方情报，单单在阿富汗北部，（伊斯兰国）成员的数量就有约2000人。”

普京本周稍早已警告，伊拉克和叙利亚境内与伊斯兰国有关联的经验丰富战士可能跨越国界到阿富汗。俄罗斯外交部则表示，预期最近夺下阿富汗政权的塔利班（Taliban）会处理这类威胁。

普京15日说，在阿富汗的伊斯兰国领袖正寻求将组织的影响力投射到中亚的前苏联国家，试图引发宗教和种族纷争。莫斯科视这个地区为俄罗斯后院。

普京表示：“恐怖分子正寻求渗透到国协境内，方式包括伪装成难民。”他指的是前苏联共和国组成的独立国协，其中有些国家的领土与阿富汗接壤。

8月中从亲西方政府手中夺下阿富汗首都喀布尔（Kabul）控制权的塔利班，正在争取国际承认及援助，以避免境内出现人道灾难。

但普京说，没有必要急着正式承认塔利班政权。不过他也表示：“我们了解有必要和他们互动。”

莫斯科1980年代在阿富汗打了一场长达10年的灾难性战争，造成最多达200万名阿富汗人死亡，并迫使700万阿富汗人流离失所，苏联部队也有1万4000多人阵亡。