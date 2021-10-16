伊朗上诉法院维持对伊朗籍英国公民一年的判决

拥有英、伊双重国籍的女子扎加里-拉特克利夫被伊朗上诉法院维持原判，并在一年之内不允许她离境。扎加里-拉特克利夫此前为英国某基金会工作，2016年4月她在德黑兰准备返回英国时遭伊朗警方逮捕，并以间谍罪判处5年监禁。其律师表示，扎加里-拉特克利夫的刑期已于3月7日结束，她已被解除居家监禁。但律师补充说，但她面临着其他指控，无法获得自由。

广告 继续浏览后续

这位40岁的女子是汤臣路透基金会的项目经理，于2016年4月在首都国际机场被捕，当时她正带着女儿回到伦敦，此前她曾探望过她的家庭。

2019年初，丈夫理查德德拉特克利夫(Richard Ratcliffe)在英国首都举行的新闻发布会上宣布抗议开始。 他强调：“纳赞宁今天早上打电话给我，从埃温监狱，确认她开始绝食。现在她将持续3天，但不排除可以继续，如果情况没有改变。”

这名妇女正在抗议她在监狱中受到的条件：监狱看守拒绝让她接受专门治疗，她有严重的颈部疼痛、手臂和腿部也感到麻木。

在将纳赞宁认定为企图推翻伊朗宗教机构的阴谋者之后，他们判处纳赞宁接受5年徒刑。 这位女子，她的家庭成员和她所工作的基金会拒绝了一项指控，指这是一个独立于讯息巨头的慈善非政府组织。

英国外交大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)曾打电话给伊朗驻伦敦大使，并要求保证她有必要的医疗，在适当时候进行干预。 亨特说：“她一直被拘留，这是不可接受的事，她在伊朗当局得到的待遇是不可接受的。” 德黑兰响应说“内部事务”，不可接受干涉。

伦敦警告所有来自伊朗的英国公民，如果不是绝对必要的话，不要前往原籍国。 根据“人权观察”的估计，德黑兰最近逮捕了几名持有双重护照的公民。