日相岸田文雄视察311灾区 将访福岛第一核厂

日本首相岸田文雄本月4日上台执政后，今天首度到311大地震灾区岩手县、宫城县视察，预定17日视察东京电力公司福岛第一核电厂。

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日本放送协会（NHK）报导，岸田在复兴大臣西铭恒三郎的陪同下16日起展开为期2天的视察311大地震灾区之行。

岸田一行16日上午造访10年311大地震后海啸严重侵袭的岩手县陆前高田市。他在陆田高田市的“高田松原津波（海啸）复兴祈念公园”献花台前献花，对震灾遇难者表达追悼之意。

之后岸田一行人视察位于这座公园内的震灾传承馆，并听取岩手县知事达增拓也说明311灾后重建情形、新冠疫情对当地经济所造成的影响等。

下午，岸田造访宫城县，听取气仙沼市市长菅原茂说明311灾后重建情形。之后他到石卷市，视察石卷南滨津波（海啸）复兴祈念公园、制造鱼板的工厂、松岛町的文化观光交流馆等。

岸田对媒体说：“如果东北不复兴重建的话，日本就无法再生。岸田内阁会依据这个施政方针持续努力。”他还表示，会考虑灾区整体情况编列预算。

岸田16日晚夜宿宫城县仙台市，17日前往福岛县，视察福岛第一核电厂。