阿富汗什叶派民众今为恐怖爆炸丧生者下葬 伊斯兰国恐怖组织称犯案

阿富汗坎大哈什叶派民众2021年10月16日为前一天遭伊斯兰恐怖组织声称犯案的恐怖袭击丧生的死者下葬。

阿富汗什叶派社区周六再次埋葬死者，此前一天，伊斯兰国-霍拉桑（IS-K）组织声称在南部城市坎大哈发生自杀式爆炸，造成60人死亡，破坏了塔利班为该国带来安全的承诺。塔利班曾指，在外国势力离开阿富汗以后，阿富汗不会再有恐怖袭击和恐怖爆炸。圣战恐怖组织 "伊斯兰国 "周五晚间宣称对此次袭击负责，这也是该恐怖组织第一次在塔利班的发源地实施袭击。

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据法新社今天报道说，连续第二个星期五，在每周祈祷时，该国的一座什叶派清真寺就遭到血腥袭击，这次是在坎大哈，阿富汗第二大城市，也是塔利班的历史根据地。

正如阿富汗的情况一样，这种致命袭击的伤亡情况仍然不清楚。当地消息人士，特别是宗教人士，认为死亡人数为60人，受伤人数为70人。

在该市的什叶派墓地，几十个人星期六来匆匆忙忙地挖掘一排排坟墓，一个接一个地埋葬着盖着白色裹尸布的受害者。

圣战组织 "伊斯兰国 "周五晚间宣称对此次袭击负责，这是该组织在塔利班的发源地实施的首次袭击。据该组织在其Telegram频道上发布的一份声明中说，"第一名自杀炸弹手在清真寺的一条走廊上引爆了他的爆炸背心（......），而第二名自杀炸弹手在清真寺的中心引爆了他的爆炸背心"。

据该报道，这起袭击发生在另一起针对什叶派清真寺的致命自杀式袭击一周之后，这次袭击发生在昆都士（东北部），时间和作案手法相同，也是由伊斯兰国恐怖组织宣称承责的。

自8月15日以来，塔利班在经历了20年的战争后重掌政权，将恢复国家安全作为其首要任务，但他们面对的是由伊斯兰国恐怖组织实施的一波血腥袭击。

其在当地的分支机构EI-K（原名ISKP）在最近几周针对塔利班和阿富汗什叶派少数民族发动袭击。

美国通过国务院发言人内德-普莱斯谴责了这次袭击，并再次呼吁 塔利班履行他们在反恐方面做出的承诺，特别是解决面临的共同威胁。

据法新社说，最近几周，塔利班对伊斯兰国恐怖组织分支EI-K小组进行了几次突袭，包括在首都的一座清真寺遭到袭击后在喀布尔进行的突袭，并宣布成立特种部队。

据坎大哈的塔利班警察负责人莫尔维-迈赫穆德（Maulvi Mehmood）在一次新闻发布会上保证，"所有塔利班安全部门都在努力找到相关人员并对他们进行惩罚。据他说，到目前为止，什叶派社区的安全是应其要求由该社区自己提供的。但是今后，我们打算为所有这些宗教礼拜场所指派警卫，负责安全。"

法新社说，EI-K是一个与塔利班相抗衡的逊尼派组织，自诩为严格的伊斯兰教愿景的唯一保障者，近年来多次将什叶派少数民族--特别是哈扎拉人视为 "异端"。

塔利班自己在过去经常攻击占阿富汗人口（总共约4000万居民）10%至20%的什叶派，但现在则声称要保证他们的安全。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）在一份声明中谴责了 "针对阿富汗平民行使其自由信奉宗教的权利的令人发指的攻击"。