巴基斯坦开通阿富汗空中过境贸易航线

巴基斯坦首次开通连接阿富汗的空中过境贸易航线，帮助阿富汗政府应对日益加剧的经济危机。巴基斯坦阿富汗问题特别代表萨迪克（Mohammad Sadiq）星期六（10月16日）在推文中说，“伊斯兰堡国际机场现在对高价值的阿富汗过境贸易开放。”

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巴基斯坦阿富汗问题特别代表萨迪克说，包机星期五把“不同的产业进口物资”运到伊斯兰堡，然后把这些阿富汗过境货物装进了集装箱，再经过陆路把这些物资通过西北部阿富汗边境的过境口岸运往喀布尔。

萨迪克说，“我祝贺巴基斯坦海关首次安排穿越巴基斯坦的飞机到卡车的国际物资转运。这显示巴基斯坦致力于执行地缘经济领导的外交政策。”

巴基斯坦与阿富汗1965年签署的双边转运协议让阿富汗政府有权通过巴基斯坦的机场、港口和陆路从事免税国际贸易，巴基斯坦同时有权使用阿富汗的过境走廊与中亚国家从事贸易。

但阿富汗前政府与巴基斯坦的关系紧张导致巴基斯坦不允许任何物资通过巴基斯坦的空中贸易走廊进行过境转运。

塔利班接管阿富汗后，巴基斯坦几乎每天都向阿富汗运送几十卡车的人道救援物资，并在上月取消了从阿富汗进口水果的销售税，以鼓励阿富汗的贸易商和农民。官员说，此举导致阿富汗对巴基斯坦的出口增加。

巴基斯坦同时撤销了向阿富汗出口家禽产品的禁令，希望能够降低阿富汗家禽销售的价格，确保阿富汗普通民众能得到鲜鸡和鲜蛋的供应。

但巴基斯坦领导人并没有承认塔利班政府，理由是他们将等待塔利班兑现承诺以及国际社会的承认。