日本靖国神社秋祭：岸田文雄奉供品 前首相菅义伟前往参拜

日本靖国神社周日(10月17日)起开始两天的秋祭，日本首相岸田文雄供奉供品真贤木，未亲自参拜。前首相菅义伟当天前往靖国神社参拜，是他时隔九年多后首次参拜。

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位于东京市中心的靖国神社供奉有二战的日本甲级战犯，因此只要日本首相或内阁阁员前往参拜，就会引发中国与韩国强烈反弹。神社每年举行春、秋两次祭祀， 神社发言人告诉法新社，周日岸田文雄以首相名义供奉了真贤木供品。 报道说，岸田此次是沿袭了前首相安倍晋三、菅义伟的往例作法。岸田内阁的两位大臣，厚生劳动大臣后藤茂幸和负责 2025 年大阪世博会的大臣若宫健二也捐赠了神树。

报道说，今年早些时候，三位日本内阁大臣在日本二战投降周年纪念日也祭拜了靖国神社。

日本政府一名发言人表示，刚刚在本月初卸任的前首相菅义伟上午11点前往靖国神社祭拜，日本放送协会（NHK）播放了他祭拜的画面。 菅义伟在 2012 年担任安倍政府发言人后一直避免参拜靖国神社，直到 2020 年成为首相时才供奉祭品。

报道指， 安倍晋三2013 年参拜靖国神社，是最后一位在任期间前往靖国神社祭拜的日本首相，当时引发中国和韩国的愤怒声明严厉谴责，当时日本盟国的美国也发表声明谴责。报道说，安倍自去年 9 月卸任以来曾数次参拜靖国神社。

据日本共同社援引匿名消息指， 10 月 4 日成为日本首相的岸田不打算在此次为期两天的秋祭中参拜靖国神社。

韩国政府17日以外交部发言人的名义发表评论，对日本前、现任首相参拜美化甲级战犯的靖国神社并供奉祭品一事“深表遗憾“。