印尼和大马“担心和关切”澳英美协议或引发亚洲军事竞赛

马来西亚和印度尼西亚外长10月18日在印尼首都雅加达举行会谈后表示，他们担心澳英美达成的三边安全协议，即“奥库斯”协议（AUKUS）可能导致亚洲地区的军备竞赛。

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马来西亚外长赛夫丁·阿卜杜拉（Saifuddin Abdullah ）与印尼外长蕾特诺（Retno Marsudi）在周一举行了会谈。赛夫丁·阿卜杜拉会后通过推特表示，“我们还就区域和国际问题交换了意见，包括南中国海、缅甸、阿富汗和三边安全伙伴关系。”他就澳英美三国上月达成的这一安全协议指出，双方同样关注其带来的影响。

赛夫丁·阿卜杜拉在会后的联合记者会上提及，“我们同意该地区最近关于靠近我国领土的一个国家正在购买新的核动力潜艇的问题。”他说，“尽管该国不具备核武器的能力，但我们还是担心和关切。”印尼方面曾于上月表示，担心“奥库斯”协议可能会导致一场区域军备竞赛。这项三方协议是在东海和南海局势日益紧张的情况下进行的，东海和南海是价值数万亿美元货物的通道。

路透社的报导提及，作为与美国签有《美菲共同防御条约》的盟国，菲律宾则表态支持“奥库斯”协议的达成，称其为日益自信的中国提供了必要的制衡力量。报导指，马来西亚此前提出，将就这一问题向中国和东盟征求意见。

东盟周五决定将领导2月1日政变的缅甸军政府首脑敏昂莱排除在即将举行的东盟系列会议之外。蕾特诺表示，东盟将继续向缅甸提供人道主义援助。两国外长还提及，他们正在讨论在印度尼西亚和马来西亚之间建立一条旅游走廊，并同意最终确定马六甲南部和苏拉威西海的海上边界。