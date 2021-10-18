日内阁官房长官：我们将加强综合导弹防空能力

就《金融时报》报导中国近期试射了一枚能够搭载核弹头的高超音速导弹的消息，日本内阁官房长官松野博一10月18日向媒体表示，日方将加强其综合导弹防空能力。

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《金融时报》引述熟悉此次试射的五名人士表示，中国军方发射了一枚搭载高超音速滑翔飞行器的火箭，该飞行器在低轨道空间飞行，绕地球一周，最后降低高度冲向目标。报导称，此次试射的导弹没有击中目标，偏离距离大约32公里。报导援引知情人士的话说，“此次试验表明，中国在高超音速武器方面取得了惊人的进步，而且比美国官员意识到的要先进得多 。”

松野博一周一表示，对该消息知情，中国显然正在加快发展具有核能力的高超音速武器，以获得突破导弹防御系统的能力。他称，北京在持续增加其国防开支以建立包括核武器和导弹在内的军事能力方面，在质量和数量上均不透明。

松野博一谈到，中国在海上和空中的军事活动迅速扩大，已经成为区域和全球社会的一个主要安全问题。他提及，据说一些新的威胁很难用常规装备来应对。他指出，日本将提高其探测、跟踪和拦截能力，以应对来自空中的任何威胁。他补充说，日本将加强其全面的空中和导弹防御能力，这些能力通过计算机网络操作设备。

此外，本周二是《日苏联合宣言》签署65周年，松野博一称，宣言为日苏（俄）“恢复外交关系的基础性的、具有法律效益的公文，是签署和平条约交涉程序的出发点。”至于日俄之间的交涉，松野博一称，“日本政府的方针是解决‘北方四岛(俄称南千岛群岛)’归属问题，并（与俄方）签署和平条约，不会将问题留给下一代。日本将在两国之间达成的各种共识的基础之上，认真地解决这个问题。”

此前，日本新任首相岸田文雄在《读卖新闻》16日刊登的采访中提到，计划在对《国家安全保障战略》进行修改时，写入发展日本自卫队对潜在敌人导弹基地实施先发制人打击能力(即所谓“对敌基地攻击能力”)内容。

岸田文雄称，日本仍在继续发展超音速导弹和弹道导弹技术，从保护民众的角度来看，“有必要考虑所有现实可能性”。他补充称，应尽快修改《国家安全保障战略》。

岸田文雄10月8日发表首次施政演说时谈及外交安保话题。他提出“将致力于修改”外交和安全保障政策长期指针《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》和《中期防卫力整备计划》，并表示将制定经济安保相关法案。