美前防长盖茨：我们将继续是西太平洋一支不可忽视的力量

美国前国防部长罗伯特·盖茨（Robert Gates）近日在接受采访时表示，就阿富汗局势美国前总统特朗普和现总统拜登均负有责任。他说，澳英美达成的三边安全协议（AUKUS）向全世界发出了一个强有力的信息。

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罗伯特·盖茨是美国唯一一位在两党总统的领导下都担任过美国国防部长的人士。他在美国哥伦比亚广播公司《60分钟》节目10月17日播出的专访中就一系列问题分享了他的看法。就从阿富汗撤军问题，盖茨说，在电视上看到美国从阿富汗撤军的混乱局面让他感到恶心。盖茨谈到，“这真的很艰难。在那里的几天里，我实际上感觉不是很好。我意识到这是因为在喀布尔发生的事情。我对事情的结局感到非常沮丧，如果你愿意的话。我想另一个......我的另一个感觉是，它可能不需要以这种方式结束。”

主持人安德森·库珀（Anderson Cooper）说，“拜登总统说，‘任何撤退都是混乱的’。”盖茨回应指，“当然，军方认为撤退是行动中最危险的部分。但是他们真的有很多时间来计划，从特朗普总统与塔利班达成的协议开始。所以那是在2020年2月。”曾在2006年至2011年监管伊拉克和阿富汗战争的盖茨认为，特朗普在总统任期内未能妥善计划疏散曾帮助美国打击塔利班的阿富汗人。

盖茨还指出，拜登总统在4月份宣布将特朗普的美国撤军期限推后4个月后，没有采取足够的行动。他说，“一旦拜登总统重申将有一个确定的截止日期，我认为他们就应该在这个时候开始把这些人带出来。你必须非常天真地认为，一旦撤离完成，事情就会走下坡路。”

就阿富汗撤退所引发的系列问题，盖茨强调特朗普和拜登都负有责任。至于阿富汗政府和安全部队的崩溃，盖茨认为他和他之前的军事领导人，在美国如何建立和训练阿富汗军队方面犯了关键错误。盖茨说，“我对此负有一定责任。它在我到那里之前就已经开始了。但我认为，我们按照自己的形象创造了一支阿富汗军队。一个需要比塔利班更复杂的后勤、维护和支持的军队。”

库珀说，“塔利班没有接受过外国顾问多年的培训。他们不知道如何阅读。我们是先教阿富汗部队如何阅读，然后再教其他东西。”盖茨说，“他们需要知道如何阅读，以便操作我们给他们的设备。我们没有像塔利班那样轻装上阵，基本上是自给自足，而是创造了一个重后勤、重装备的军队。当（美国）突然撤去对他们的支持，再加上高级军事领导人的腐败等等，阿富汗军队的崩溃对我来说并不奇怪。”

盖茨还对美国从阿富汗撤军后继续打击当地恐怖主义活动的能力存在质疑。他说，“这种认为你可以在阿富汗从很远的地方进行有效的反恐的想法，并不是一种幻想，只是非常、非常困难。”他续指，“如果你在当地没有足够的消息来源，无法获得那种能让你锁定目标的实时情报，那就非常复杂。 ”

采访中，库珀还提及，“你曾写道，乔·拜登‘是一个正直的人。不过，我认为他在过去40年里几乎在每一个重大的外交政策和国家安全问题上都是错误的’。”对此，盖茨回应称，“我认为他错了很多（东西）。”

盖茨补充说，“他反对罗纳德·里根的每一项与苏联抗衡的军事计划。他反对第一次海湾战争。这个名单还在继续。现在我要说的是，在......在奥巴马政府，他和我显然在阿富汗问题上有重大分歧。但他和我在反对干预利比亚和坦率地说与俄罗斯和中国有关的问题上确实意见一致。”盖茨重申，他认为拜登在处理阿富汗问题上犯下了错误。

库珀说，“在阿富汗发生的事情对拜登总统来说是毁灭性的。在国内，拜登能否恢复？”盖茨回答说，“我想是的。我认为，美国、英国和澳大利亚之间的潜艇交易，我认为是一个伟大的战略举措。它向全世界发出了一个强有力的信息。”库珀说，“对中国？”盖茨补充说，“在全世界，包括对中国，美国仍然有很多选择存在。而且我们将继续是西太平洋地区一支不可忽视的力量。”

库珀问，“如果中国对台湾采取行动，那是美国会在一个领域里战斗吗？”盖茨说，“有两项战略是我们需要关注的。一个是威慑，加强我们自己在该地区的军事存在。而战略的第二块是加强台湾的自卫能力。”在国际上，盖茨认为中国是对美国最突出的军事和经济威胁。

盖茨说，“我认为这是一个特朗普总统正确的地方。他基本上唤醒了美国人，我想说的是，特别是商界人士对中国的认识--我们对中国的假设已经错了。”他说，“40年来的假设是，一个更富有的中国将是一个更自由的中国，而这显然不会发生。但中国还有另一块拼图，那就是经济方面。中国人现在管理着世界上大约三十几个主要港口。他们是一半以上的南美国家的最大贸易伙伴。他们无处不在。而我们在这些非军事领域做了什么来与中方竞争？”

采访中，盖茨指出，他不希望特朗普再次参加总统大选。盖茨说，“我是一名坚定的机构的信徒 ，无论是在情报界、国防部、国务院、司法部、联邦调查局的机构。他对机构不屑一顾，而且--我认为他为削弱机构做了很多事情。”库珀说，“你说他是一个‘脸皮薄、脾气暴躁、信口开河、无知的总司令’。你说，‘这对美国来说风险太大’。”

盖茨说，“我根本不会编辑这个（评价）。”库珀提及，“继续宣传前总统特朗普关于选举的大谎言，这对未来选举的国家安全威胁有多大？”盖茨说，“在我看来，这强调了中国在全世界发出的一个主题，即美国的政治制度不起作用，美国是一个衰落的大国。”

盖茨不相信美国的国力正在下降，但在为八位总统服务并近距离看到在阿富汗和伊拉克发生的事情之后，他已经开始接受美国军事力量的局限性。库珀说，“你说，‘冷战和苏联解体的持久教训之一是，一个国家的持久变化只能来自内部。’我发现这句话从一个在各国进行军事干预的人嘴里说出来是很特别的。你是说，最终，从外部，你无法改变一个国家。”

盖茨说，“我相信这一点。而且我认为，你知道，有少数例外。二战后的德国和日本，就是例子。但我们基本上已经摧毁了这两个国家。（他们）完全失败了。”库珀问，“枪杆子末端的外交政策不起作用？”盖茨说，“你知道，我最喜欢的一句话是来自丘吉尔。‘民主不是一个可以在街上用汤米枪勾搭上的妓女。’我完全相信这一点。”他承认如今这种说法政治不正确。

盖茨说，“我非常相信军事力量的重要性，也相信美国拥有主导的军事力量。我还坚信，在处理任何国际局势时，使用军事力量应该是最后的手段，因为无论局势是如何开始的，没有人能够预测会发生什么。”