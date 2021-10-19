岸田文雄：日本将探讨拥有对敌基地攻击能力

据韩国联合参谋本部10月19日探测，朝鲜当天上午10时17分许从咸镜南道新浦一带向东部海域发射1枚近程弹道导弹，韩军初步研判朝鲜试射潜射弹道导弹（SLBM）。日本首相岸田文雄随后向媒体表示，在周二的国家安全保障会议上，磋商了朝鲜弹道导弹发射的应对措施和方针。

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岸田文雄提出，为从根本上强化防卫力，“包括拥有对敌基地攻击能力在内，确认了将探讨所有选项”。他介绍称，当天在国家安全保障会议上指示相关阁僚收集并分析信息、彻底进行警戒监视、包括美国在内展开国际合作。关于朝鲜的发射意图，他仅回应指，“避免从我的立场进行断定”。此前，岸田文雄还在《读卖新闻》16日刊登的采访中提到，计划在对《国家安全保障战略》进行修改时，写入发展日本自卫队对敌基地攻击能力内容。

据韩联社报导，朝方最新试射的导弹射高为60千米，射程为430～450公里。韩军尚未公布其他参数，但考虑到朝方近期在新浦制造能搭载潜射弹道导弹的潜艇，并接连公开新型潜射弹道导弹，且从韩军所谓“新浦以东海上”的说法来看，朝方在潜艇上试射新型潜射弹道导弹的可能性较大。若朝方试射潜射导弹属实，这将是朝方自2019年以后时隔2年发射潜射弹道导弹。

就英国《金融时报》日前报导，中国近期试射了一枚能够搭载核弹头的高超音速导弹的消息，日本内阁官房长官松野博一18日向媒体表示，日方将加强其综合导弹防空能力。

松野博一称，中国在海上和空中的军事活动迅速扩大，已经成为区域和全球社会的一个主要安全问题。他提及，据说一些新的威胁很难用常规装备来应对。他指出，日本将提高其探测、跟踪和拦截能力，以应对来自空中的任何威胁。中国外交部则否认了近期曾试射导弹的消息。

针对朝方的这一最新行动，韩国国家情报院19日下午发布新闻稿称，韩国国家情报院院长朴智元、美国国家情报总监海恩斯和日本内阁情报官泷泽裕昭当天在首尔举行会议，三方就朝鲜当天射弹事宜等交换信息并进行了分析。

报导提及，韩国国家情报院表示，继前一天韩美、韩日情报首长会议之后，韩美日情报首长周二共聚一堂，就韩半岛局势和事务以及共同关切开诚布公地交换意见。三方不仅讨论朝鲜问题，还就全球供应链、技术泄露问题等经济安全热点进行了沟通，并决定加强韩美日信息合作。