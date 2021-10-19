朝鲜发射弹道导弹 日本首相从福岛赶回东京

19日，日本首相岸田文雄对朝鲜发射两枚弹道导弹表示遗憾。岸田指出：“我对朝鲜自上个月以来发射了一系列导弹感到非常遗憾。”岸田在他正在访问的福岛市对记者们这样说。岸田首相补充说，现在还没有证实朝鲜发射的导弹造成了损害。

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岸田首相为此从福岛赶回东京，日本时间午后3点之前到达东京，并进入首相官邸对应。

据日本防卫省称，19日上午10时15分左右和10时16分左右，从朝鲜东部发射了两枚弹道导弹。 推测两枚导弹都落入了朝鲜半岛东侧的日本海（东海），防卫省正在分析落入点是在日本专属经济区之内还是在此之外。

防卫大臣岸信夫19日在防卫省对记者表示，朝鲜从2019年的5月1日开始频繁发射，很明显，其目的是提高导弹技术。如此反复发射弹道导弹，对包括日本在内的整个国际社会来说都是严重的问题。

这是已确认的朝鲜自9月28日以来第4次发射了弹道导弹及疑似物。

韩国军方今早向记者们发送短信称，“现以探知，今天（19日）上午10时17分左右，朝鲜从咸镜南道新浦地区向东海上空发射了一枚形态不明的弹道导弹，韩美情报部门正在对补充信息进行详细分析。”

韩国军方指出：目前，韩国军队正在密切关注相关动向，韩美密切合作，并保持战备状态。据悉，弹道导弹的射程为450公里。