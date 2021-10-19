朝鲜试射弹道导弹 韩军研判系潜射导弹

朝鲜今早10时17分左右从咸镜南道新浦一带向东部海域发射1枚近程弹道导弹，据韩军初步研判朝鲜试射潜射弹道导弹（SLBM）。如果朝方试射潜射导弹属实，这将是朝方自2019年以后时隔2年发射潜射弹道导弹。同时，青瓦台也就此行动表示遗憾，并呼吁平壤当局尽早出面对话。

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据悉，该导弹射高为60千米，射程为430～450公里。韩军尚未公布其他参数，但考虑到朝方近期在新浦制造能搭载潜射弹道导弹的潜艇，并接连公开新型潜射弹道导弹，且从韩军所谓“新浦以东海上”的说法来看，朝方在潜艇上试射新型潜射弹道导弹的可能性较大。若朝方试射潜射导弹属实，这将是朝方自2019年以后时隔2年发射潜射弹道导弹。

朝方曾于去年10月和今年1月在阅兵式上展示新型武器“北极星-4”和“北极星-5”导弹，并在本月11日开幕的国防发展展览会“自卫-2021”上公开疑似迷你潜射弹道导弹的新型武器。

韩方有观点指出，朝方射弹可能针对当天在首尔开幕的“2021首尔国际航空航天暨军工业展览会”（ADEX），以及韩国定于本月21日发射自主研制运载火箭“世界”（Nuri）号（KSLV-II）。

据韩联社指出，在韩美日三国朝核问题首席代表和情报部门首长分别在华盛顿和首尔共商重启与朝对话方案的情况下，朝方进行了武力示威。有关部门推测，朝方可能按照自身的新武器研发时间表射弹，但当天射弹的目的还有可能是为了吸引各方关注。

与此同时，路透社报道称，日本内阁官房副长官矶崎仁彦在记者会上表示，日本目前正在分析朝鲜周二上午发射的一枚导弹的落点。他补充说，首相岸田文雄正计划结束福岛出差返回东京。

美国印太司令部则表示，美国军方认为朝鲜今次导弹发射是破坏稳定的行为，但没有对美国及其盟友构成直接威胁。美国在一份声明中说：“美国谴责这些行动，并呼吁不要采取任何进一步破坏稳定的行动。”

今天周二，韩国国家情报院院长朴智元、美国国家情报总监艾薇儿·海恩斯和日本内阁情报官泷泽裕昭在首尔举行闭门会议。韩美日朝核问题首席代表也将于当地时间19日在华盛顿举行会谈。