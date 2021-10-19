美日英澳在孟加拉湾举行海上演习

美日英澳四国军方从10月15日至18日在印度洋孟加拉湾举行了2021年“海上合作演习”(MPX 2021)。此前，美国、日本和澳大利亚刚刚结束了同样在该海域举行的“马拉巴尔2021”第二阶段军演。

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据美国海军介绍，“在这次多国演习中，四支印太海军，包括英国皇家海军、澳大利亚皇家海军、日本海上自卫队和美国海军进行了强化计划、先进的海上通信行动、反潜战行动、空战行动、实弹射击活动、海上补给、跨甲板飞行行动以及海上拦截行动。”参加了此次演习的美海军“卡尔·文森”号航母打击群指挥官丹·马丁（Dan Martin）表示，“海上合作演习是高端、多领域的最佳海上训练。”他说，“所有四个参与国在印太地区的安全、稳定和福祉方面都有持久的利益。我们将继续微调我们的集体资产，速度、精度、杀伤力；以便最大限度地提高我们与我们的区域信任伙伴的作战能力。”

美方声明称，“澳大利亚、英国、日本和美国海军的人员经常在印太地区一起行动，促进了对地区安全和稳定的合作方式。这次演习将多个盟友和伙伴聚集在一起，以加强互操作性并增加在印度洋地区的行动。”据悉，英国“伊丽莎白女王”号航母打击群、日本海上自卫队直升机护卫舰“加贺号”和护卫舰“村雨”号，以及澳洲皇家海军护卫舰“巴拉瑞特”号和“天狼星”号补给舰与“卡尔·文森”号航母打击群共同参演。