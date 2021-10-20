朝鲜证实试射新型潜射弹道导弹 美副国务卿：已做好无条件对话准备

朝中社10月20日刊发照片，宣布从潜艇上试射了新型潜射弹道导弹（SLBM）。该导弹较前一款变小，但是弹头更尖锐，机动性加强。专家们认为，这是朝鲜首次试射近程弹道导弹“朝版伊斯坎德尔导弹”（KN-23）的海基版。 美国国务院常务副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）19日在纽约通过视频出席活动时表示，美方已与朝鲜直接接触，正致力于实现朝鲜半岛完全无核化。

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据韩联社报导，从朝中社当天刊发的照片来看，该导弹形状与本月11日在朝鲜国防发展展览会“自卫-2021”上亮相的迷你潜射导弹大体相同，仅尾翼稍有不同。新型潜射弹道导弹尺寸变小，并且与弹头圆钝的北极星系列潜射弹道导弹不同，弹头更尖锐，机动性随之得到提升。

据韩国军方探测，该潜射弹道导弹射高为60千米，飞行距离为590公里，具有近程弹道导弹的特点，参数与朝版俄军装备的战役战术导弹“伊斯坎德尔导弹”类似。该型导弹可在水平滑翔后在飞行末段二次爬高，拦截难度较大。此前朝鲜试射潜射导弹时通常以高角度发射，射高达到900千米，被归类为中程导弹。据悉，朝鲜曾于2016年8月24日从鲸鱼级潜艇试射首枚潜射弹道导弹“北极星-1”，此次鲸鱼级再次亮相。

朝媒报导相关消息时强调“五年前的成功”，引发关注。报导指，此举可能意在强调2016年那次从潜艇试射潜射导弹取得成功。值得一提的是，韩国上月从已入役的3000吨级潜艇“岛山安昌浩”号上试射了潜射弹道导弹。由此，韩国成为全球第七个成功利用潜艇试射潜射导弹的国家。当时韩方没有将朝鲜列为水下试射潜射导弹获成功的国家之列。

美国方面，谢尔曼周二在非营利组织“韩国协会”于纽约举办的年度晚宴上发言表示，美方已与朝鲜直接接触，正致力于实现朝鲜半岛完全无核化。但她没有具体透露由谁、何时、何地、如何与朝方进行的直接接触。谢尔曼重申，美方曾屡次强调不敌视朝方，已做好“无条件对话”的准备，希望朝鲜做出积极回应。

讲话中，谢尔曼还谴责平壤近期接连试射弹道导弹不仅有违联合国安理会决议，也严重威胁周边国家和国际社会。她指出，美方正与韩日等同盟国密切关注朝鲜有关动向，并为实现朝鲜半岛完全无核化保持紧密合作。她强调，韩美同盟是维护东北亚、印太地区乃至全球和平稳定与繁荣的核心轴。

首尔方面，韩国外交部长郑义溶20日在出席国会外交统一委员会国政监查会时提出，朝鲜响应对话提议是放宽对朝制裁的前提。就美国是否同韩国保持一致立场的提问，郑义溶表示，在他看来，美方坚持只要朝鲜重返对话，一切问题都可以拿到谈判桌上协商的立场。对朝鲜接连试射导弹是两面作战还是加大谈判筹码的工具，郑义溶说政府已充分了解朝鲜的多种战略，并应对一切可能性。

就朝鲜要求韩美在宣布终战之前撤销敌对政策和双重标准，前一天又试射新型潜射弹道导弹向韩美施压，韩国政府对此若不加以谴责，反而有偏袒嫌疑的指控，郑义溶反驳称，韩方毫无袒护朝鲜的意图。他指出，理解朝方的忧虑，但韩方已屡次表示可以通过韩朝军事联合委员会讨论，不敌视朝鲜。郑义溶强调，美国也表明愿随时随地与朝方无条件见面，因此朝方的主张并不恰当。