欧委会执行副主席：欧洲人对维护台湾海峡现状存有利益

欧洲议会10月19日在法国斯特拉斯堡举行全体会议，并在会议中针对将在20日投票发布的“欧盟与台湾的政治关系与合作”报告进行辩论。欧委会执行副主席兼竞争事务专员玛格丽特•维斯塔格（Margrethe Vestager）发言表示，欧盟需要加强与台湾的合作、确保台湾民主自由，并指希望台湾成为《欧洲芯片法》的重要伙伴。

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维斯塔格当天代表欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）出席会议，并发表讲话。她说，“我欢迎这份及时的报告和讨论我们与台湾交往的机会。自上次在2019年就（台湾海峡）两岸关系进行辩论以来，形势发生了变化。”维斯塔格说，“正如你们的报告中所反映的那样，台湾海峡的紧张局势已经加剧。中国已经加强了对台湾的压力和在海峡的军事存在。我们看到中国的飞机一再侵入海峡中线和台湾的防空识别区。这些武力的展示可能对欧洲的安全和繁荣产生直接影响。”

维斯塔格表示，“我们欧洲人对维护台湾海峡的现状存有利益。欧盟鼓励各方进行对话，避免采取任何可能加剧海峡周边紧张局势的单边行动。这对该地区的和平与稳定以及欧盟的利益来说是关键。我们将继续在与中国的接触中公开表达关切，并加强与志同道合的伙伴，如七国集团的协调。”她说，“正如报告所说，欧盟有兴趣在‘一个中国’政策的框架内，加强与台湾的关系和合作。台湾是一个志同道合的伙伴，欧盟将继续支持其基于民主、法治和人权的治理体系，支持其开放社会和市场经济。欧盟还将继续加强人与人之间的关系。”

维斯塔格说，“近年来，与台湾的交流和合作得到加强，今天，它们涵盖了广泛的领域，也在你们的报告中确定。从人权、贸易和经济问题，到工业和数字政策、虚假信息和连接性。”她指出，“欧盟是台湾最大的外国投资者，并通过在台北举行的欧洲投资论坛等举措来吸引台湾投资者。去年，台湾对欧盟的投资翻了一番。欧盟是现实的和务实的：我们希望在尊重欧盟的‘一个中国’政策的基础上进一步接触。”

维斯塔格说，“欧盟的印太战略为扩大合作提供了一个很好的平台。与这个重要伙伴和技术领导者的贸易和投资关系将得到深化。欧盟注意到欧洲议会关于如何实现这一目标的意见。我们希望在已经存在的强大经济联系的基础上，进一步发展现有的对话，如工业政策对话或数字经济对话。”

维斯塔格提到，“欧盟目前正在评估如何更紧密地接触，以应对以供应链脆弱性和关键价值链为重点的新挑战，并希望在半导体等战略部门进行合作。”她将半导体领域形容为“新石油”，并称“我想许多人都这样称呼；对欧盟的工业发展和数字转型不可或缺。我们希望看到台湾成为实现《欧洲芯片法案》目标的重要合作伙伴。”

维斯塔格说，“在加强与台湾关系的同时，欧盟也必须解决中国的强硬态度和试图恐吓台湾的志同道合的伙伴。正如报告中指出的那样，立陶宛和所有发现自己因做出中国认为具有攻击性的决定而受到胁迫的成员国，他们需要支持，需要我们的声援。欧盟将继续抵制这些企图，并采取适当的工具，如目前正在准备的反胁迫工具。”她表示，“我赞赏这次辩论和你们的建议。它们反映了我们在寻求与台湾更紧密合作方面的共同利益，我们的价值观和利益是一致的。”

据该报告介绍，2019年，欧盟与台湾的双边贸易总额达到510亿欧元，台湾是欧盟在亚洲的第五大贸易伙伴，也是欧盟在全球的第15大贸易伙伴。该报告向欧盟外交与安全政策高级代表提出了一系列深化双边合作的建议，包括：“与成员国密切合作，加强欧盟与台湾的政治关系，并在欧盟‘一个中国’政策的指导下追求全面和强化的伙伴关系；将台湾视为印太地区的重要伙伴和民主盟友，因为其本身就是一个强大的民主政体和技术先进的经济体，可以在不断加剧的大国竞争中为维护基于规则的秩序作出贡献。”

报告建议，“紧急开始与台湾当局就双边投资协定（BIA）进行影响评估、公众咨询和范围界定，为深化双边经济关系的谈判做准备；在区域动态的背景下，回顾欧盟和台湾之间的贸易和经济关系的重要性，包括与多边主义和世贸组织、技术和公共卫生有关的事项，以及在半导体等关键用品方面的必要合作；鼓励台湾增加在欧盟的投资，并注意到台湾是世贸组织的正式成员。

报告建议，“对中国继续对台湾进行军事交战并对其施加压力表示严重关切，特别是通过中国在军事能力方面的大量投资、其攻击演习和对台湾空域的频繁侵犯。此外，指出中国发表的煽动性言论，表明其希望将台湾纳入中国共产党的极权统治之下，同时又声称追求与台湾关系的和平发展，这种意图似乎是矛盾的，并坚持认为，两岸关系的任何改变都不能单方面进行，也不能违背台湾公民们的意愿。敦促欧盟和成员国发挥积极作用，与志同道合的国际伙伴合作，追求台湾海峡的和平与稳定，并与台湾的民主政府建立伙伴关系。”

报告建议，“对东中国海和南中国海局势表示严重关切，并强烈反对任何改变现状和加剧紧张局势的单方面企图；重申尊重国际法的重要性，特别是《联合国海洋法公约》及其关于以和平手段解决争端的义务以及维护航行和飞越自由的规定；回顾维护印度-太平洋的和平与稳定是欧盟及其成员国的核心利益；强调台湾海峡的军事冲突不仅会造成影响欧洲利益的重大经济混乱，而且会严重破坏该地区基于规则的秩序，以及以人权、民主和法治为核心的民主治理”。

报告建议，“铭记欧盟非常重视台湾海峡的安全，欧洲的繁荣和亚洲的安全之间有直接的联系，因此，如果冲突蔓延到经济领域之外，会对欧洲造成后果；声明中国对台湾和南中国海的行动将对欧盟和中国的关系产生影响”等内容。据悉，该报告获欧洲议会最大党团欧洲人民党党团（EPP）的支持，预计将在稍后的投票中通过。值得注意的是，该报告将不具法律约束力。