澳洲潜艇事件后 法日年底将举行2+2会谈

法国外交部10月19日通过声明介绍指，来自外交部和国防部的高级官员当天在东京与日本外务省和防卫省的同级官员举行了会谈。据介绍，这次会议是法日“特殊伙伴关系”的一部分，旨在为将于年底举行的两国外长防长“2+2”会谈做准备。

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法国外交部政治事务与安全局长埃瑞拉（Philippe Errera）与国防部国际关系与战略事务局长季栋（Alice Guitton）到访东京，并于周二会见了日本外务省综合外交政策局长冈野正敬和防卫省防卫政策局次长野口泰。

法国外交部的声明称，“磋商确认了双方对印度-太平洋作为一个基于法治的自由和开放空间的一致态度。他们强调，他们愿意共同致力于实施有利于该地区发展和安全的具体项目。在此背景下，法国代表团介绍了其在即将担任欧盟轮值主席国的框架内的目标，在2021年9月16日提出的欧洲战略的基础上，印度洋将是其中的一个重点。”

声明续指，“这些交流也是评估我们的安全和防务合作的一个机会，并注意到我们按照具体方针深化我们的战略关系的共同愿望。随着我们双边安全和防务关系的法律框架的预期加强，我们的武装部队在该地区的行动互动得到了批准，包括在东非海岸，特别是在吉布提。”声明称，“两国代表团都欢迎在全面海洋对话的框架内恢复双边部际工作，以及在健康限制得到缓解的情况下恢复关于印度-太平洋、网络安全和太空的双边工作组。”

声明称，“政治局长们还讨论了国际危机。关于印太地区，讨论了朝鲜的核计划和弹道计划的进展及其后果以及阿富汗的局势。萨赫勒地区的局势以及伊朗核危机也被提及，日本和法国的共同目标是恢复伊朗和国际原子能机构之间的合作，并使伊朗尽快重新遵守《联合政治协议》（伊朗核协议）。”

声明称，“最后，政治局长们深入交流了他们各自对与中国战略态势相关的挑战以及从中得出的后果的评估。”日本外务省的声明称，“外交和国防部门之间进行协商，就安全和国防问题交换意见。 自1997年以来，日本和法国之间定期举行该会议。日本还与其他欧洲国家和亚太地区的主要国家进行了不同级别的类似磋商。”

《日经亚洲》分析指，在被美英澳三边安全协议打乱了与澳大利亚的潜艇交易后，法国正在审查其印太地区的做法，巴黎渴望加强与日本和印度的关系。埃瑞拉在谈到该协议时告诉记者，“现在的问题是，应该有什么样的法美和跨大西洋伙伴关系，特别是在印太地区”。他指出，这不仅是对法国的“冲击”，而且是“一个导致对与美国和澳大利亚的伙伴关系的基本面产生疑问的决定”。

近年来，法国也一直在促进与印度的关系。2019年，两国在巴黎举行了为期两天的峰会，加速了两国的战略融合，这促成了联合军事演习和印度同意根据一份价值79亿欧元的合同购买法国战斗机。埃雷拉说，与日本和印度一起，“我们注意到一个共同的观点，即印度-太平洋的利害关系并不限于与中国的军事竞争，应该包括经济和健康等领域”。他补充说，“还有必要在该地区共同建立架构以加强安全和合作。”

法国今年在印太地区采取了一系列行动。2月，巴黎派出一艘核动力潜艇穿越南中国海。5月，法国、美国、日本和澳大利亚在日本南部的九州岛举行了联合两栖演习。法国还主持了与美国、日本、印度和澳大利亚在印度洋举行的“拉佩鲁斯演习”，同时向法属波利尼西亚和夏威夷派遣了“阵风”战斗机。7月，巴黎发布了2021年版《法国印太战略》。

据欧盟对外行动署介绍，第3次欧盟-印度战略伙伴关系审查会议当天在布鲁塞尔举行。双方就联手应对新冠疫情及其对经济、社会和个人的影响的最佳方式交换了意见。2021年5月8日的欧盟-印度领导人峰会为进一步深化欧盟和印度之间的关系制定了明确的路径，之后，会议允许在《印度-欧盟战略伙伴关系：到2025年的路线图》文件的指导下，对双方关系进行全面审查。