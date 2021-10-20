英国防参谋长：三边安全协议可扩大包括其他盟国

即将于下月底卸任的英国国防参谋长尼克·卡特（Nick Carter）10月19日在出席活动时表示，保持大西洋的开放，以便欧洲盟友在危机期间能够与美国和加拿大保持联系，“这一直是北约军事战略的情况，现今仍然如此”。他提到，澳英美上月达成的三边安全协议，即奥库斯协议（AUKUS）可以扩大到包括其他盟国，如日本。

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卡特周二参加了由华盛顿智库新美国安全中心（CANS）举办的“炉边座谈”。他指出，“即使在这个与俄罗斯和中国这样的专制大国持续竞争的时代”，伦敦在评估威胁时首先看的是来自莫斯科的挑战。他说，克里姆林宫在俄罗斯北方舰队的潜艇技术和深海能力方面的进展意味着“你们关注从北大西洋到北极的海洋问题”是正确的，这是瑞典和芬兰等盟国和合作伙伴的主要安全关切。

卡特认为这是一个新的威胁，他说，“我们需要认真思考......在高北地区的能力和威慑力”，特别是在操作条件困难的地方。卡特补充说，“三四年前，高北地区（北极圈以上）不会被判定为如此关键的重要性”。但是，北极水域的变暖使离俄罗斯最近并由其声索的北方海路得以更长时间的使用，并使人们重新关注其对北约的利害关系。为了支持其领土声索，莫斯科扩大了在那里的军事和民事存在，以扩大俄罗斯的能源开采和出口产业，特别是对中国的出口。

卡特提到，英国、瑞典、挪威、丹麦、芬兰和荷兰正专注于该地区和北极地区不断变化的海上安全条件。这些国家还在与爱沙尼亚、立陶宛、冰岛和拉脱维亚合作，在波罗的海建立海上威慑能力。俄罗斯在波罗的海上的加里宁格勒保持着一块海军飞地。

在更远的南方，卡特说，北约在黑海的海上存在显示了联盟在威慑俄罗斯和监测来自中东地区通过土耳其的移民流和恐怖活动方面的深度。他称，这是北约对全球变化的安全环境的360度监测的一部分。

北约重视南翼和乌克兰与俄罗斯支持的叛乱分子的斗争的一个例子包括今年夏天由华盛顿和基辅领导的“海风2021”演习。有30多个国家参加了这次演习。他补充说，在黑海行动时“必须要小心”；在那里，由于领土声索和对允许的军舰类型的限制，“存在着各种紧张关系”。

卡特在发言中还引用法国总统马克龙关于北约“脑死亡”和需要进行战略改革的说法。他指出，北约成员国需要看到有“一个连续的竞争，从破坏我们生活方式的灰色地带活动的阴险方法到武装冲突”。他称，北约必须激励盟国 从工业时代的战争概念迈向“在短期内承担风险”。他表示，这种现代化加强了联盟的“数字骨干”，提高了多个领域的互操作性，并根据俄罗斯在地区冲突中首先使用战术核武器的理论，继续开展从常规战争到核战争的综合行动。

卡特在开场白中说，“谁能最迅速地适应加强数字骨干的一方很可能在未来获胜”。他补充说，这应该是北约从去年秋天亚美尼亚和阿塞拜疆之间的战斗中吸取的一个教训，当时亚美尼亚部队的指挥和控制网络被有效解除。

卡特强调，“我们的对手已经研究了我们的战争方式”，俄罗斯和中国正在三个传统领域的无人系统以及新的海底和高超音速技术方面加紧前进。他提出，这意味着除了传统的条约联盟外，英国对“围绕共同利益的临时集团 ”持开放态度。

当被问及内容包括分享核动力潜艇技术的三边安全协议时，卡特说，“这与在我们的《安全、防务、发展与外交综合审查》中公布的内容一致”。他补充说，这个要求首先来自澳大利亚，而且超出了潜艇的范围。在接下来的17个月里，三国将研究人工智能、量子计算、网络和水下能力方面的合作。

卡特说，“我认为这些是明显的重叠，但在信息共享方面存在一些问号。”他说，“我想就像所有这些事情一样，我们将看到它如何发展；我的意思是，我认为在我们如何分享信息和这些事情上存在一些问号。”他指出，“我希望这可以作为一种催化剂，让我们大家对如何与盟友和伙伴分享信息有更开放的态度，因为这将是有帮助的。”

当被问及像日本这样的国家是否感到被新的三边伙伴关系所排斥时，卡特表示，该国最终可能与其余的“五眼联盟”伙伴加拿大和新西兰一起加入。他谈到，“奥库斯协议的设计不具有任何排他性。它是志同道合的伙伴之间工业发展的第一步，我绝对知道，它的设计者认为，如果它可以变得更有包容性，如果那里有机会，那么这就是它的发展方向。”

卡特说，“这同样适用于五眼联盟，也适用于其他志同道合的国家”。澳洲政府和外交人士随后淡化了卡特的评论，并向澳大利亚广播公司表示，没有计划将奥库斯协议纳入任何其他国家。

虽然英国在印太地区有历史性的贸易利益和安全联盟，但卡特说，英国“伊丽莎白女王”号航母打击群在该地区的部署“不会每年都发生”。他说，英国打算让两艘军舰连持续部署在印太地区，并在那里“不时地拥有一个濒海战斗舰群”，因为英方要平衡其在欧洲和大西洋的部队需求。

11月30日，作为陆军上将的卡特将由第一海务大臣、皇家海军上将托尼·拉达金（Tony Radakin）接任英国国防参谋长。据称，拉达金参与了奥克斯协议的早期讨论。