朝鲜：新潜射导弹不针对韩美 韩外长：韩国导弹性能远优于朝鲜

朝鲜外务省发言人10月21日接受朝中社记者采访时表示，近期试射新型潜射弹道导弹的活动并不针对韩国和美国，只要相关国家不阻碍朝鲜合法行使主权，韩半岛紧张局面就不会出现。韩国外长郑义溶当天在出席国会外交统一委员会国政监查会时表示，韩国新型潜艇日前成功试射的潜射弹道导弹（SLBM）性能远远优于朝鲜的导弹，希望韩国民众对此知情，怀有自信。

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朝中社19日证实，朝鲜国防科学院当天使用潜艇“8·24英雄舰”试射了新型潜射弹道导弹，取得成功。朝中社称，新型潜射导弹采用横向机动及滑翔跳跃机动等新制导技术，并公布了试射照片。韩国军方稍早透露消息指，朝鲜从咸镜南道新浦一带朝向半岛东部海域发射1枚弹道导弹，导弹射程达到450公里，韩国军方推测朝方试射的是潜射弹道导弹（SLBM）。这是朝方自2019年以来再次试射潜射导弹。

对此，朝鲜外务省发言人称，美方将朝方正常合法的自卫性军事活动误导为违反联合国安理会决议，以及威胁地区和平稳定的行为，召开安理会紧急会议，反应极其夸张。朝方对美方就主权国家行使自卫权做出非正常反应深感担忧，并已经就美方和安理会摆弄“定时炸弹”表示强烈忧虑。

朝方官员表示，试射新型潜射弹道导弹并未给周边国家和地区的安全带来任何威胁或负面影响。朝方射弹活动并不是针对美方，而是为加强国防在很久以前就已树立的计划，美方没必要因此感到担心或殚精竭虑。该官员称，“美方和韩方已被排除在朝方的主敌之外。谴责朝方研制或试验与美方已拥有的相同武器实为搞双重标准，也让朝方更加怀疑美方是否真的不敌视朝鲜。”

据韩联社报导，韩国外长郑义溶周四表示，“政府将朝鲜近期试射潜射弹道导弹视为严峻事态，但从此次试射来判断，韩军有能力抵御朝鲜的潜射弹道导弹。”对于朝鲜试射潜射弹道导弹是否属于战略挑衅，郑义溶没有做出正面回答，只说是否构成战略挑衅取决于是否严重影响韩半岛总体安全局势。

另就韩国政府对朝鲜试射导弹没有强烈提出抗议的说法，郑义溶反驳称政府每次都会对此表示遗憾并提出异议。值得一提的是，韩国总统文在寅21日在观看了韩方自主研制的“世界”号运载火箭（KSLV-II）发射。

据韩国官员介绍，该火箭正常完成了全部飞行程序，顺利将1.5吨重的试验卫星送入700公里高的太阳同步轨道，但由于卫星速度没有达到预定的每秒7.5公里，未能成功入轨。文在寅表示，虽然未能完成既定目标，但仍为首发自主研制的运载火箭取得的巨大成就感到自豪。