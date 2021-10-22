印度尼泊尔暴雨成灾 两国近150人死亡

近日，印度与尼泊尔连续多日降暴雨，导致两国境内多地遭到洪水侵袭，甚至引发山体滑坡，目前已造成两国至少150人死亡。

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近日在印度与尼泊尔降下大约300毫米至500毫米的雨量，短时间内的强降雨导致河川水位高涨、洪水泛滥与山体滑坡，不但造成交通受阻、建筑物、桥梁受损，目前也造成两国至少150人死亡。

往年印度北阿坎德邦（Uttarakhanda）10月降雨量约30毫米，不过本周却出现24小时内降雨量高达328毫米的情形，印度气象局表示降雨已趋缓。印度的邻国尼泊尔也因暴雨成灾，造成交通受阻，尼泊尔西部一村落有60位居民已受困长达两天，政府派出搜救人员前往协助。

10月19日至20日，连日暴雨造成印度多条河流水位上涨，包括恒河、科西河（Kosi river）等，切鲁托尼大坝（Cheruthoni Dam）开启闸门泄洪。洪水造成交通受阻、山体滑坡。

尼泊尔比拉德讷格尔（Biratnagar）当地的机场也遭到洪水侵袭，不仅停机坪积水，附近的民众及员工也须涉水通行。巴迪亚区（Bardiya）的卡尔纳利河（Karnali river）受到暴雨影响而水位高涨。