土耳其将宣布10位西方大使为“不受欢迎的人”

土耳其即将宣布10位西方国家的大使为“不受欢迎的人”，并可能驱逐。土耳其总统埃尔多安10月23日说，他已经下令外交部宣布10位西方国家驻土耳其的大使为“不受欢迎的人”，理由是他们呼吁释放慈善家卡瓦拉（Osman Kavala）。驱逐的大使中包括法国驻安卡拉大使。

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卡瓦拉被控资助2013年的土耳其全国抗议，并在2016年参加一个未遂政变，目前已经入狱四年。卡瓦拉对这些指控加以否认。

美国、加拿大、法国和德国等10个西方国家驻土耳其的大使10月18日在联合声明中要求公平迅速审理卡瓦拉案件，要求“紧急释放”卡瓦拉。土耳其外交部召见了这些大使，并称声明不负责任。

埃尔多安星期六在土耳其西北部城市埃斯基谢希尔（Eskisehir）讲话时说，“我对外交部下达了必要的指令，明确必须做什么：必须立即宣布这10位大使为不受欢迎的人。你们要立即把它搞定。”“他们将知道并了解土耳其。他们不知道不了解土耳其的时候就要离开。”

美国、德国和法国驻土耳其使馆以及美国白宫和国务院尚未对这些评论做出反应。

卡瓦拉去年被判无罪，但裁决今年被推翻，并与一个企图政变的指控合并。

权益组织说，卡瓦拉的案件体现埃尔多安对异议进行打压。卡瓦拉星期五说，他参加审判“毫无意义”，因为埃尔多安最近的言辞让法庭不可能进行公平的听证。

埃尔多安据报星期四说，这些国家的大使不会释放他们本国的“土匪、杀人犯和恐怖分子”。

欧洲人权法庭2019年底要求立即释放卡瓦拉，理由是不存在卡瓦拉犯罪的合理怀疑，而且对他的拘留是为了让他噤声。

欧洲委员会已经表示，如果不释放卡瓦拉，将对土耳其启动侵权的诉讼程序。