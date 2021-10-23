富士山对话：日本首相提日美同盟重要性，外相促美重返CPTPP

在日本东京都举行的第8届 “ 富士山对话 ”今天登场，日本外相（外务大臣）茂木敏充表达了催促美国重返 “跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP）的想法。

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据日本经济新闻报导，日本与美国政府相关人士与专家学者共同讨论国际问题的第8届“富士山对话”。这个对话由日本经济研究中心和日本国际事务研究所主办。

日本首相岸田文雄透过事前录影致词说：“将以日美同盟作为主轴，坚定地展开外交工作。” 岸田表示，目前存在威胁自由、民主及人权等普遍价值的征兆。分析认为，可能是岸田顾及在东海与南海不断展现威吓行为的中国，及持续研发核武器及弹道导弹的朝鲜所言。岸田还强调“岸田内阁将开展以同盟为核心的坚定的外交”。

自民党干事长甘利明在视频寄语中指出，为了防止防卫技术流向国外，“必须建立专利的非公开制度”。他就经济安全保障政策称，“将从经济观点出发，切实支撑日本的独立和繁荣”，表示要构筑从技术基础研究到实际应用的无缝衔接开发体制。

谈到地区安全保障环境，岸田表明情势变得更加严峻。岸田也提出希望早日跟美国总统拜登面对面会谈的想法，他表示希望“跟拜登一起推动‘自由且开放的印度太平洋’具体战略”、以及“更进一步提升日美同盟关系”。

日本外相茂木敏充同样透过视频方式致词，他表达了催促美国重返“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP）的想法。

茂木说，包括重回CPTPP在内，美国参与打造地区经济秩序很重要。

报道指出，虽然美国最初在组建CPTPP时发挥了核心作用，但在前总统特朗普的领导下，华盛顿在2017年退群。中国和台湾先后都于今年9月申请加入CPTPP。

分析认为，茂木的上述讲话呼应了首相岸田文雄在当天早些时候发出的信息，即日美同盟是国际和平与繁荣的 "基石"。茂木也强调，日本、美国、澳大利亚和印度的领导人致力于他们的 "四国 "防务条约，并且东京将 "在未来大力促进与包括东盟和欧洲在内的其他国家的具体合作。"

关于对中国的立场，茂木说，日本 "不会放弃民主、法治和自由贸易等基本价值观和原则"，同时与北京 "在我们可以合作的领域 "进行合作。

茂木补充认为"鼓励中国履行其作为一个大国的责任是很重要的，"。他敦促国际社会继续关注中国 "一带一路 "倡议下的项目是否会 "以符合国际标准的方式实施，具有公开性、透明度、生命周期成本方面的经济效率以及债务可持续性"。

他批评中国在气候变化、世界贸易组织和发展融资等领域从其发展中国家地位中获益。他说。"我们必须纠正国际社会不断支持中国发展的扭曲结构，中国现在是世界第二大经济体。"

岸田还强调“岸田内阁将开展以同盟为核心的坚定的外交”。

日本自民党干事长甘利明也在视频寄语中指出，为了防止防卫技术流向国外，“必须建立专利的非公开制度”。他就经济安全保障政策称，“将从经济观点出发，切实支撑日本的独立和繁荣”，表示要构筑从技术基础研究到实际应用的无缝衔接开发体制。