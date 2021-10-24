朝鲜从潜舰试射导弹 专家警告：或严重威胁当前格局

朝鲜19日试射潜射弹道导弹（SLBM），事后官媒更声称是从水面下的潜舰上发射。韩国多位专家认为，朝鲜若将搭载核子弹头的SLBM装载至拥有多个垂直发射管的新型潜舰上，朝鲜便有条件成为“规则改变者”，改变当前国际局势。

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朝鲜国家防卫科学院在上19日试射弹道飞弹后，官媒主动公佈了照片。专家从照片上分析，此次飞弹是从水面下的潜舰上发射出，飞弹设计更加进化，重量更轻，直径也更小（体积更小）。据报导，搭载这款飞弹的是2千吨级新浦级潜舰。

消息人士指出，朝鲜19日试射前夕，韩国军方曾侦测到“824英雄号”潜舰准备出海。法新社也指出，19日的卫星图像确实显示新浦一带有潜舰停泊。

值得关注的是，近期朝鲜除了研发SLBM以外，在研发洲际弹道飞弹（ICBM）的能力也有成长，在飞弹技术发展取得飞跃般的进步。

值得玩味的是，新型飞弹试射成功，朝鲜态度反而低调，此次的试射最高领导人金正恩并未到场，官媒也没透露太多相关讯息。

不过，朝鲜防卫科学院意有所指的强调，这款弹道飞弹早在5年前便已成功试射过，似乎在跟韩国呛声，就算9月成功试射潜射弹道飞弹，也没什么了不起。

美国政治国安分析师、纽约时报资深记者桑格（David Sanger） 近日表示，目前拜登政府所做的很大一部分是无视于朝鲜的存在。他认为朝鲜在此次的行动中，很大目的是希望美国能“注意到我”！也有专家指，朝鲜此举更重要的是希望能与美国在谈判桌上更有筹码。

朝鲜试射潜射弹道飞弹，也促使联合国安全理事会召开紧急会议。美国朝鲜特使金星容（Sung Kim）今天（24日）在首尔与韩国外交部朝鲜半岛和平安全事务特别代表鲁圭德（Noh Kyu-duk）见面后指出，朝鲜19日的试射是“挑衅”，平壤应停止“让人担心且带来反效果的”飞弹试射。

他表示，美国决心与朝鲜进行“持久且实质的外交”，“我们的目标仍是朝鲜半岛完全非核化”。“这也就是为什么平壤最近的弹道飞弹测试让许多人非常担心、且会对朝鲜半岛迈向永续和平带来反效果的原因。”

平壤当局目前为止仍拒绝美国提议，指责美国和韩国一边谈外交，一边却又透过军事活动让紧张升高。 金星容表示：“我们呼吁朝鲜停止这些挑衅与其他颠覆活动，转而进行对话。”“美国已准备好在不预设立场的情况下和朝鲜会面，我们也说得很清楚，美国对朝鲜完全没有敌意。”

有专家推估，朝鲜未来可能会继续研发吨位更大的新型潜舰来搭载新型SLBM，届时将对韩国、美国等国造成严重威胁。

潜舰专家、京畿大学教授文谨植表示，目前由于受到预算和技术能力不足影响，金正恩虽在2019年7月亲临建造现场视察了新型潜舰，已完成设计的核动力潜舰短期内应该无法下水，但文谨植忧心：“假如朝鲜在这方面集中投资，情况可能就大不相同了。”

韩国前国防大学教授权容守提出警告说：“朝鲜若在潜舰上搭载多发SLBM，可能会对韩国和日本构成足以改变当前格局的严重安全威胁。”

朝鲜在9月便宣称开发出超音速飞弹“火星8号”，现在又试射新款潜射弹道飞弹。有分析认为，朝韩军事角力升温，恐将朝鲜半岛变成亚洲版的“巴尔干半岛”（有欧洲火药库之称）。