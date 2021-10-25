日外相：对华关系仍处于严峻且艰难的状况

10月17日至23日，中俄海军组成联合编队，自彼得大帝湾海域出发，横渡日本海，经津轻海峡进入西太平洋，穿越大隅海峡后抵达东海海域，完成首次海上联合巡航。日本内阁官房副长官矶崎仁彦25日在例行记者会上表示，日本政府正以高度的兴趣密切关注中俄舰艇的活动。此外，日本外务大臣茂木敏充当天在参加活动时表示，日中关系仍处于严峻且艰难的状况。

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矶崎仁彦提及，这是日本首次确认中国和俄罗斯海军舰艇共同通过津轻和大隅海峡，并在日本本岛东南海岸的伊豆群岛附近水域通过。该海峡被认为是国际水域。他表示，中俄的舰艇没有进入日本领海。日中围绕着钓鱼岛及周边海域存在主权争议，日俄围绕着北方四岛也存在主权争议。

矶崎仁彦表示，日方官员还证实，俄罗斯军舰在与中国军舰分开后驶过了日本西北海岸的对马海峡。他说，日本自卫队证实有直升机从中国和俄罗斯舰艇上飞过，日本通过加派战斗机进行了回应。矶崎仁彦说，“日本政府正以高度的兴趣密切关注他们的活动”。他强调，东京将继续在日本周边水域和空域保持警惕和监视。

据共同社报导，日中两国政商界人士及专家讨论安全保障和外交议题的“东京-北京论坛”25日以在线方式召开。茂木敏充代表日方发来寄语，就因新冠疫情而减少的两国民众交流表示，期待明年日中邦交正常化50周年“成为复苏的契机”。

茂木敏充就日中关系指出，“由于涉及价值和规则的悬而未决问题，继续处于严峻且艰难的状况。”他强调，为构筑建设性且稳定的关系，不仅是两国高层，也需要民众之间的沟通与对话。中国国务委员兼外长王毅在视频致辞中说，中日关系出现分歧难以避免，关键是妥善加以管控，不让分歧定义和主导两国关系。