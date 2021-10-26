拜登参加美国-东盟峰会：双方持续合作只会越来越重要

美国总统拜登（Joe Biden）10月26日以视频的方式参加了第9届美国-东盟峰会，他也成为了过去四年中首位参加该会议的美国总统。

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拜登在会议开始时发言说，“（东盟轮值主席国）文莱的领导对确保东盟度过一个非常具有挑战性的一年至关重要。我希望将来我们能够再次亲自举行这些会议，因为美国和东盟之间的关系至关重要--对我们所有10亿人民的未来至关重要。”他指出，“我们的伙伴关系对于维护一个自由和开放的印度-太平洋至关重要，几十年来这一直是我们共同安全和繁荣的基础。而且，美国强烈支持《东盟印太展望》，关于印太和基于规则的区域秩序。”

拜登说，“我们的持续合作只会越来越重要，而不是越来越少。”他称，“越来越重要，因为我们一起努力应对将塑造21世纪前进的挑战：应对新冠病毒大流行，应对气候危机，加强我们的网络防御，并生产新技术，维护海洋和商业自由，以及更多。 如此之多。”拜登向与会的东盟国家领导人表示，“你们可以期待看到我们像哈里斯副总统最近对该地区的访问那样出现。你们可以期待看到我亲自出现并向你们伸出援手。”

拜登说，“你们可以期待看到美国深化我们的长期合作，寻求部长级对话的新途径，在我们国家投资，并推动这一关键地区的包容性繁荣。”他介绍称，“事实上，我们打算推出一项新的计划和倡议，以加强我们在一系列问题上的合作，总金额超过1亿美元。”拜登说，“我们的底线是，东盟是必不可少的，我想说，它对印度-太平洋的区域架构至关重要。”

拜登表示，“而美国致力于东盟（在印太地区）的中心地位。 你知道，它是一个关键因素。它是维持我们共同区域的复原力、繁荣和安全的关键。”就此次会谈进程，白宫会后发表声明介绍称，“拜登总统重申美国致力于加强我们与东盟的伙伴关系以及东盟的中心地位，并对《东盟印太展望》表示赞赏。”

美方的声明称，“总统强调了美国对该地区的持久承诺，并承诺深化我们的合作以应对我们时代的挑战，这包括与我们的盟友和伙伴合作，抵御对基于规则的国际秩序的威胁，并促进自由和开放的印度-太平洋。”

声明还提及，拜登“还对缅甸的军事政变和可怕的暴力表示严重关切，并呼吁该国军政权立即停止暴力，释放那些被不公正拘留的人，并恢复缅甸的民主之路。他表示支持东盟为使缅甸军政权对‘五点共识’负责而作出的努力。”

会后，美国和东盟还发表了就数字发展的领导人联合声明。拜登与这9个东南亚国家领导人共同表示，“认识到智能数字发展在创造能够抵御新冠病毒大流行和其他经济冲击的经济方面可以发挥重要作用，确保经济收益能够被所有阶层的人获得，并有可能实现可持续、包容和有弹性的经济增长，特别是在病毒大流行时代和之后。”

此次峰会没有缅甸代表的出席，因缅甸军政府未遵守与东盟的协议，东盟采取前所未有决定，排除缅甸军政府领导人敏昂莱与会。