新西兰驻澳大使：新方可加入三边安全协议以促进网络技术发展

新西兰驻澳大利亚大使、（新）工党前副主席安妮特·金（Annette King）近日在受访时表示，新西兰可以加入澳英美三边安全协议，即奥库斯协议（AUKUS），以合作开发包括人工智能、量子计算在内的新兴网络技术。

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金表示，奥库斯协议绝不改变新西兰与澳大利亚、美国和英国的安全和情报关系。虽然新西兰永远不会参与核动力潜艇的开发，但她表态称，新西兰欢迎美国和英国在印太地区的增加参与。

金在接受《悉尼先驱报》和《时代报》采访时称，“我们已经重申了我们的集体目标，即在我们的地区实现和平与稳定，并维护一个基于规则的国际体系。”她在下个月新西兰主办亚太经合组织领导人会议之前接受采访时如是说。

此前，英国国防参谋长尼克·卡特（Nick Carter）10月19日在出席活动时提到，奥库斯协议或将不会只局限在这三个国家，日本、加拿大等其他国家未来都可能参与其中。对此，当被问及新西兰是否愿意加入奥库斯协议，就人工智能和量子计算等其他技术进行合作时，金回答说，“已经向我们表明，将欢迎其他国家参与到架构的其他部分。”

金说，“而网络是我们肯定会感兴趣的一个领域，但目前还没有细节；所以我们将等待细节。”美英澳领导人在上个月宣布达成奥库斯协议时，新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）指出，澳大利亚在该倡议下获得的任何核动力潜艇都不会被允许进入新西兰的领海。

据悉，新西兰将在下个月主办亚太经合组织的领导人会议，届时从新冠疫情中恢复经济将是议程上的首要任务。金说，亚太经合组织仍然是一个重要的全球机构，因为它把“世界上的大国和像我们这样的小国（minions）聚集在一起”。

金补充说，“所以我认为，在把人们聚集在一起，坐下来讨论问题方面，（会议）确实可以发挥非常重要的作用。”她还重申，新西兰反对不得不遣返一名在澳大利亚长大的恐怖组织“伊斯兰国”嫌疑成员。