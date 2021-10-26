日防相：中俄联合舰队绕日本一周是向我国示威

日本防卫大臣岸信夫10月26日在记者会上就中俄海军舰队几乎绕日本列岛一周的行动表达担忧称，“大规模、长时间的行动尚属首次，十分罕见。其意图可以认为是向我国示威。”此外，日本外务大臣茂木敏充在记者会上透露，已通过外交渠道向两国提出“重大关切”。

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10月14日至17日，中俄海军在俄罗斯彼得大帝湾附近举行“海上联合-2021”联合军事演习。之后，10月17日至23日期间，中俄两国海军在西太平洋相关海域组织实施了首次海上联合巡航。据日本防卫省统合幕僚监部消息，18日，中俄10艘舰艇组成的编队首次成编队同时通过日本津轻海峡。随后，中俄舰艇编队20日接近千叶县犬吠埼约130公里海域，21日来到伊豆诸岛附近。22日下午1时左右，中俄舰艇编队通过大隅海峡驶入东海。

岸信夫说，“此事如实反映出我国面临的安全保障环境日益严峻”，并表示自卫队将继续开展警戒监视。此外，茂木敏充称，已向中俄两国表明，“鉴于日本和地区的安全保障环境，对此有重大关切”。茂木敏充称，这是首次确认到中俄舰队共同穿过津轻海峡和大隅海峡。他强调“将继续注视在日本周边的行动”。

据共同社报导，日本首相岸田文雄在杂志《Hanada》12月刊的访谈文章中，表示有意在担任自民党总裁期间实现修改《日本国宪法》。他还主张对中国采取“毅然”措施。在众院选举的街头演说中，岸田文雄基本未提及修宪和对华政策。报导指，该访谈似乎意在将于周日举行的日本众议院选举前向选民作选前宣传。

报导指，有关新设紧急事态条款以及把自卫队写入《日本国宪法》第九条等自民党修宪草案4项目，岸田文雄明确表示，“必须切实修改”。他介绍自己与中国国家主席习近平通电话时提出了钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）局势等话题，强调称“对中国，我也一步不退让”。据悉，在杂志《WiLL》12月刊的访谈文章中，岸田文雄也就修宪和对华政策表达了同样看法。