美海军部长访日：日美同盟将在印太发挥特别重要的作用

美国海军部长卡洛斯·德尔·托罗（Carlos Del Toro）继续他上任后对印太地区的首次访问，并于10月25日与日本防卫大臣岸信夫举行了会谈。德尔·托罗强调，“维持印度太平洋地区的和平与安全，对两国而言是共同目标”，要实现日美倡导的“自由开放的印度-太平洋”，“日美同盟将发挥特别重要的作用”。

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据共同社报导，关于中国和俄罗斯对“自由开放的印度-太平洋”的愿景表示关切，德尔·托罗指出，“所有国家都应遵守国际法律和秩序。”就中俄共10艘海军舰艇穿过津轻海峡的提问，他没有直接回答。此外，德尔·托罗还强调重视美日印澳的“四边安全对话”（Quad）机制。

岸信夫在推特上传了两人会谈的照片，并附文称“美国海军部长德尔·托罗进行了礼节性拜访。双方确认了海上自卫队和美国海军之间的紧密合作。”据悉，德尔·托罗此行相继对夏威夷、日本、韩国、关岛和巴布亚新几内亚进行访问，讨论国际防务伙伴关系的重要性，并加强美国对自由和开放的印太地区的承诺。

德尔·托罗在出访时指出，“印太地区是美国国防部和海军部的优先事项。”他说，“为了确保美国在不断变化的威胁环境中的主导地位，我们必须在我们的综合海上战略中保持存在感、持久性和强大性。我们必须投资于我们舰队的健康、战备和能力，并加强与我们在该地区的海军伙伴的关系。”

据美海军介绍，德尔·托罗首访印太地区是在他发布《海军部战略指导》的几周后进行的，该文件包括他对保持美国海上主导地位的优先考虑，以及加强战略伙伴关系以进一步加强与印太地区伙伴国家的合作的内容。