越南总理范明正10月26日表示，越南愿意与东盟各国交换疫苗接种证书，包括数位证书。他还提到，应利用东盟旅游走廊框架协议，以便最大程度促进地区内必要移动。

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越南官媒越通社（VNA）报导和中央社，范明正（Pham Minh Chinh）星期二上午率领越南代表团在线上出席东盟高峰会（ASEAN Summit），范明正在发表致词时呼吁东盟灵活应对新冠疫情并作上述表示。

范明正并提出东盟未来应重视的两项重点，包括努力控制与应对疫情，以及在世界政治经济格局重塑的过程中，重新定位东协的位置。

范明正说，这是东盟转向一项新战略的时候，让全民安全适应、灵活因应和有效控制疫情，同时加快经济社会复苏和发展。东盟应提高协调机制的有效性，提高卫生系统的能力、疫苗和治疗药物的主动性，并提高民众意识。

范明正说：“作为正在推动研究和主动生产疫苗的东盟国家之一，越南建议尽快技术转让生产抗新冠疫苗和治疗药物，从而形成我们地区的自主供应链。”

范明正还公布越南捐给东盟医疗物资储备仓库的医疗物资清单，愿意在需要时提供给其他国家，这些物资价值达数百万美元。

他也强调，东盟共同体在地区多边和多层次对话、合作和经济连结进程中，应加强自身的核心作用。