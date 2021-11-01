边境部分开发

澳洲边境松绑 泰国向观光客招手

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Des touristes se prélassent près de la piscine d’un hôtel sur l’île thaïlandaise de Phuket, le 1er novembre 2021, alors que la Thaïlande accueille sans quarantaine le premier groupe de touristes entièrement vaccinés contre le Covid-19
Des touristes se prélassent près de la piscine d’un hôtel sur l’île thaïlandaise de Phuket, le 1er novembre 2021, alors que la Thaïlande accueille sans quarantaine le premier groupe de touristes entièrement vaccinés contre le Covid-19 © MLADEN ANTONOV / AFP
作者： 法广
5 分钟

自新冠疫情爆发以来，亚太地区一直是全球防疫封锁和边境管制措施最严格地区，如今随着疫苗覆盖率攀升、病例下滑，区域内不少国家开始审慎对外开放。

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中国和日本等部分国家，基本上还是不对外国观光客开放，但泰国1日起开始实质开放，其他不少国家也已经开放，或者是打算跟进。

 

●澳洲

历经近600天的防疫锁国后，澳洲终于松绑边境限制，悉尼国际机场1日上演一幕幕感人画面，久别重逢的亲友在机场热泪盈眶、激动相拥。

法新社报导，海外公民未获许可不得入境澳洲的禁令1日终于解除，澳洲两大城悉尼和墨尔本如今开放完整接种疫苗的澳洲人民入境，且毋须接受任何隔离检疫措施，让受困海外的澳洲民众有机会赶在耶诞节前返家团圆。

因应新冠疫情，澳洲去年3月20日实施全球数一数二严格的边境限制措施，几乎暂停所有国际旅客入境，还被批评人士称为“隐士国家”。

亲人被迫分散于各大洲，数以万计澳洲公民困在海外，取得入境许可者被迫支付数千美元，还必须同意关在防疫旅馆14天。

总理莫里森（Scott Morrison）说，这对澳洲来说是个“大日子”，还在社群媒体脸书（Facebook）贴文表示，澳洲现已“准备起飞”。

●泰国

在经历18个月的防疫限制措施后，泰国观光业1日重新启动，海外游客纷纷开始涌入首都曼谷和度假岛屿普吉岛。

疫情重创仰赖观光业的泰国经济，由于入境旅客减少逾80%，泰国观光业去年出现1997年亚洲金融危机以来最差表现。

路透社报导，泰国政府寻求振兴遭疫情摧残的观光业，允许超过60个国家已接种疫苗的游客入境，包括美国与中国。

负责管理泰国国际航站的泰国机场公司（Airports of Thailand）表示，预料曼谷苏凡纳布机场（Suvarnabhumi）1日将迎接3万名乘客。

依据新的全国计划，入境旅客头一天晚上必须在政府许可的旅馆过夜，且需采检新冠检测呈阴性，才能自由穿梭泰国境内其他地方。

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