澳洲边境松绑 泰国向观光客招手

自新冠疫情爆发以来，亚太地区一直是全球防疫封锁和边境管制措施最严格地区，如今随着疫苗覆盖率攀升、病例下滑，区域内不少国家开始审慎对外开放。

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中国和日本等部分国家，基本上还是不对外国观光客开放，但泰国1日起开始实质开放，其他不少国家也已经开放，或者是打算跟进。

●澳洲

历经近600天的防疫锁国后，澳洲终于松绑边境限制，悉尼国际机场1日上演一幕幕感人画面，久别重逢的亲友在机场热泪盈眶、激动相拥。

法新社报导，海外公民未获许可不得入境澳洲的禁令1日终于解除，澳洲两大城悉尼和墨尔本如今开放完整接种疫苗的澳洲人民入境，且毋须接受任何隔离检疫措施，让受困海外的澳洲民众有机会赶在耶诞节前返家团圆。

因应新冠疫情，澳洲去年3月20日实施全球数一数二严格的边境限制措施，几乎暂停所有国际旅客入境，还被批评人士称为“隐士国家”。

亲人被迫分散于各大洲，数以万计澳洲公民困在海外，取得入境许可者被迫支付数千美元，还必须同意关在防疫旅馆14天。

总理莫里森（Scott Morrison）说，这对澳洲来说是个“大日子”，还在社群媒体脸书（Facebook）贴文表示，澳洲现已“准备起飞”。

●泰国

在经历18个月的防疫限制措施后，泰国观光业1日重新启动，海外游客纷纷开始涌入首都曼谷和度假岛屿普吉岛。

疫情重创仰赖观光业的泰国经济，由于入境旅客减少逾80%，泰国观光业去年出现1997年亚洲金融危机以来最差表现。

路透社报导，泰国政府寻求振兴遭疫情摧残的观光业，允许超过60个国家已接种疫苗的游客入境，包括美国与中国。

负责管理泰国国际航站的泰国机场公司（Airports of Thailand）表示，预料曼谷苏凡纳布机场（Suvarnabhumi）1日将迎接3万名乘客。

依据新的全国计划，入境旅客头一天晚上必须在政府许可的旅馆过夜，且需采检新冠检测呈阴性，才能自由穿梭泰国境内其他地方。