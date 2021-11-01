韩美低调举行联合空中演习

自首尔方面消息，韩国军方消息人士11月1日向媒体透露，韩美将从当天起至5日以非公开形式举行联合空演“战斗准备态势综合演习”。就有媒体报导“朝鲜准备试射新的潜射导弹”，韩国军方对此表示，正在与美国协作，密切关注有关动向。

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据韩联社报导，韩美每年12月都会举行大规模联合空中演习“警戒王牌”（Vigilant ACE），但从韩朝、朝美开启对话的2018年起，该空演由战斗准备态势综合演习取代。

就此次演习的军力参与，韩国空军F-15K和KF-16战机、美军F-16战机等两国空军100余架战机将参演。报导指，美国本土战力未投入此次演习。有观点认为，空演以非公开形式进行且规模缩水，系韩美看朝鲜“脸色”所致。两国军方此前没有对外公布此次演习日程，演习将低调举行。

报导称，韩国空军相关人士接受采访时表示，韩美联演按年度计划平稳实施。鉴于此次空演以非公开形式进行，不宜披露演练细节。

此外，美国研究朝鲜问题的专题网站“北纬38度”10月29日称，遥感卫星观测到朝鲜咸镜南道新浦造船厂疑似准备再次试射潜射导弹的动向。该网站认为，朝军“鲸鱼”级弹道导弹试验潜艇周围不断出现的活动迹象与试射潜射导弹所需的准备工作一致。

报导指，韩国联合参谋本部公报室室长金俊洛周一答记者问时表示，对于外国机构判读民间商业卫星图像的结论，官方不便置喙，韩军与韩美情报部门保持紧密合作，迄今为止，没有需要多加说明的事项。