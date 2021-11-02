日本财务大臣：防卫费不应预设规模

自东京方面消息，日本财务大臣铃木俊一2日在内阁会议后的记者会上，就防卫费问题表示，“不应以财政方面的规模为前提，而是需要在建设高质量防卫力的意义上加以考量。”此前，执政的自民党在日本众议院选举前就防卫费问题曾承诺，将日本的防务预算扩大到占国内生产总值（GDP）2%以上。自民党说，这一占比将使日本与北约成员国在该指标上不相上下。

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据共同社报导，铃木俊一之前也就日本防卫费问题指出，“和其他领域相比，已确保了优厚增额”。他表示在财源有限的形势下，“围绕具体战略以及给予支撑的装备品的应有状况等，展开脚踏实地的讨论非常重要。”

自民党在日本众院选举中，就一直确保GDP1%左右的防卫费，在未明示财源的情况下承诺“把2%以上也纳入考虑，增加防卫相关费用的金额”。

自民党10月12日公布的竞选纲领中制定了长期政策目标，包括将日本的防务预算扩大到占国内生产总值（GDP）2%以上。日本防卫省目前要求的下一财年拨款约为500亿美元。

此外，日本首相岸田文雄2日在英国参加联合国气候大会期间与美国总统拜登直接会面，并进行了短时间会谈。自岸田上台后，美日首脑10月5日曾举行电话会谈，这是他们二人首次面对面交谈。

据悉，双方确认将进一步强化同盟关系，为实现“自由开放的印度太平洋”而紧密合作，还同意在应对地区形势及气候变化面合作。