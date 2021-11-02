美核潜艇南海事故调查结果出炉：撞上未知海底山脉后搁浅

据美国海军研究协会新闻网站11月1日报导，调查人员已经确定美国海军“海狼”级核攻击潜艇“康涅狄格”号（SSN-22）10月初在南中国海航行时撞上了一座未知海底山脉，导致该潜艇一度在水下搁浅。

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报导引述一位美国立法界人士和两位熟悉调查结果的国防官员的话称，就上周完成的对10月2日碰撞事件的调查结果，该调查结论目前已移交给美国第七舰队司令卡尔·托马斯中将（Karl Thomas）进行审查，并决定是否对这一事件采取额外的追责行动。

美国海军第七舰队发言人周一通过声明表示，“调查确定，‘康涅狄格’号在印太地区的国际水域作业时在一座未知海底山脉上搁浅。美国第七舰队司令将决定后续行动--包括问责--是否合适。”

报导指，事故发生后，“康涅狄格”号潜艇前部的压载水舱损坏，促使该潜艇上升水面，并从南中国海到关岛进行了为期一周的航行。事发后，美国海军一再表示，“康涅狄格”号潜艇的核反应堆和推进系统没有受到损害。据悉，该潜艇目前在关岛接受由美国海军海洋系统司令部、普吉特湾海军造船厂的人员和“埃默里S. 兰德”号潜艇补给舰（AS-39）监督的初步维修。

美国海军将首先确定如何将该潜艇修复到足以安全离开关岛进行后续维修。确定最终维修的地点和时间将进一步强调美国海军的维修能力。负责研究、开发和采购事务的美国海军代理助理部长杰伊·斯特凡尼（Jay Stefany）上周四向美国国会众议院军事委员会的准备小组委员会表示，“如果我们最终在某个公共船厂进行（维修‘康涅狄格’号的工作），那肯定会对船厂的所有其他工作造成干扰。”

报导提及，在同一听证会上，向美国会众议院军事部门的海权和投射力量小组委员会主席乔·考特尼（Joe Courtney）议员指出，夏威夷以西缺乏维修潜艇的干船坞设施。他说，“现在，它在关岛，这是公开的记录，在关岛没有干船坞，希望潜艇招标可以做这个工作，但这还有待观察”。

考特尼说，“这只是表明......世界得到了投票，事情发生了变化，意外事件造成了更多的维修需求。...就获得优先权而言，攻击型潜艇在公共船厂中一直不受优待，但我们知道特别是‘海狼’级潜艇在世界的那一部分的任务方面是非常有价值的。”